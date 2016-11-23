تیم منتخب کشتی آزاد ایران راهی آذربایجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی جام جایزه بزرگ حیدرعلی اف روزهای ۴ تا ۶ آذرماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود.
رقابتهای کشتی آزاد این مسابقات فردا پنجشنبه برگزار می شود و تیم منتخب ایران برای حضور در این رقابتها بامداد امروز چهارشنبه راهی باکو محل برگزاری این رقابتها شده است.
اسامی آزادکاران اعزامی به این رقابتها به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: رضا اطری
۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی
۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری
۷۰ کیلوگرم: جمال عبادی
۸۶ کیلوگرم: مجتبی گلیج
۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی
۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی
سرمربی: محمد طلایی
مربی: علی اکبر دودانگه
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