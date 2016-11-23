تیم منتخب کشتی آزاد ایران راهی آذربایجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی جام جایزه بزرگ حیدرعلی اف روزهای ۴ تا ۶ آذرماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود.

رقابت‌های کشتی آزاد این مسابقات فردا پنجشنبه برگزار می شود و تیم منتخب ایران برای حضور در این رقابت‌ها بامداد امروز چهارشنبه راهی باکو محل برگزاری این رقابت‌ها شده است.

اسامی آزادکاران اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری

۷۰ کیلوگرم: جمال عبادی

۸۶ کیلوگرم: مجتبی گلیج

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی

سرمربی: محمد طلایی

مربی: علی اکبر دودانگه