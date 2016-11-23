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۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۹

رقابت‌های جام جایزه بزرگ باکو؛

تیم منتخب کشتی آزاد ایران راهی آذربایجان شد

تیم منتخب کشتی آزاد ایران راهی آذربایجان شد

تیم منتخب کشتی آزاد ایران بامداد امروز چهارشنبه برای حضور در رقابت‌های جام جایزه بزرگ باکو راهی آذربایجان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی جام جایزه بزرگ حیدرعلی اف روزهای ۴ تا ۶ آذرماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود.

رقابت‌های کشتی آزاد این مسابقات فردا پنجشنبه برگزار می شود و تیم منتخب ایران برای حضور در این رقابت‌ها بامداد امروز چهارشنبه راهی باکو محل برگزاری این رقابت‌ها شده است.

اسامی آزادکاران اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری

۷۰ کیلوگرم: جمال عبادی

۸۶ کیلوگرم: مجتبی گلیج

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی

سرمربی: محمد طلایی

مربی: علی اکبر دودانگه

کد مطلب 3831787

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