اجلاسیه نماز در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس صبح چهار شنبه در اجلاسیه نماز استان فارس گفت: این اجلاسیه در ادامه پایبندی به فرموده های رهبری معظم انقلاب برگزار شد.

یدالله رحمانی گفت: نماز میزان و سنجش اعمال است و رسول اکرم نماز را شرط قبولی تمامی اعمال انسان می داند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار فارس تاکید کرد: روایت های زیادی از سوی خاندان عصمت و طهارت درباره اهمیت نماز وارد شده است و آن را تنها آرامش بخش دلها معرفی کرده اند.

رحمانی یاد آور شد: بشر با تمامی پیشرفت‌هایی که در عرصه‌های مختلف داشته است اما متاسفانه هنوز دچار اضطراب و نگرانی درونی است و این همان علت اصلی افزایش آسیب های اجتماعی جوامع بشری است.

وی تاکید کرد: اگر بشر امروز بتواند در مسیر معنویت قدم بردارد بسیاری از مشکلات خود را حل خواهد کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار فارس گفت: بنا به فرموده رهبری یکی از موثرترین راه های کاهش آسیب های اجتماعی ترویج نماز است و ما امیدواریم در این اجلاسیه بتوانیم در این راستا گام های بلندی برداریم و این باور را به وجود آوریم که نماز مهم ترین بازدارنده از فحشا و منکر در جامعه است.