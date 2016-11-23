جشنواره ملی نماز و نقش آن در هویت یابی دانشجویی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، کرم اله دانش فرد گفت: در مراسم اختتامیه جشنواره ملی نماز و نقش آن در هویت یابی دانشجویی مقالات و آثار برتر معرفی و تقدیر می شوند.

وی افزود: در حاشیه برگزاری این همایش نمایشگاهی با بیش از ۱۰ غرفه دانشجویی با محوریت نماز و دفاع مقدس، نماز در پژوهش و تحقیقات دانشجویی، نماز در آیینه تصویر، نماز و هنر و نماز در ملل مختلف برگزار خواهد شد.

معاون دانشجویی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های جانبی این جشنواره برگزاری کارگاه های تخصصی نماز ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان است.