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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

در واحد علوم و تحقیقات؛

جشنواره ملی نماز و نقش آن در هویت یابی دانشجویی برگزار می شود

جشنواره ملی نماز و نقش آن در هویت یابی دانشجویی برگزار می شود

معاون دانشجویی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات گفت: مراسم اختتامیه جشنواره ملی نماز و نقش آن در هویت یابی دانشجویی ۱۷ آذر ماه در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، کرم اله دانش فرد گفت: در مراسم اختتامیه جشنواره ملی نماز و نقش آن در هویت یابی دانشجویی مقالات و آثار برتر معرفی و تقدیر می شوند.

وی افزود: در حاشیه برگزاری این همایش نمایشگاهی با بیش از ۱۰ غرفه دانشجویی با محوریت نماز و دفاع مقدس، نماز در پژوهش و تحقیقات دانشجویی، نماز در آیینه تصویر، نماز و هنر و نماز در ملل مختلف برگزار خواهد شد.

معاون دانشجویی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های جانبی این جشنواره برگزاری کارگاه های تخصصی نماز  ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان است.

کد مطلب 3831796

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