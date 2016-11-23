محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۲۲۹ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۳ مورد منجر به عملیات شده، ۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۱۸۶ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: طی این مدت ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در خیابان آزاد شرقی و خیابان رکنی و رهاسازی اندام بدن از داخل اشیاء فلزی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.