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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۳ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۳ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۳ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۲۲۹ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۳ مورد منجر به عملیات شده، ۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۱۸۶ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.  

وی گفت: طی این مدت ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در خیابان آزاد شرقی و خیابان رکنی و رهاسازی اندام بدن از داخل اشیاء فلزی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 3831806

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