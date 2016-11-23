چشم ها شروع بیماری آلزایمر را افشا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان آمریکایی در تحقیق خود دریافته اند که بافت شبکیه چشم بروز التهاب و تاو سمی را که عامل اصلی شروع بیماری های عصبی است را نشان می دهد.

اشلی نیلسون، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه تکزاس، در این باره می گوید: «استفاده از شبکیه چشم برای تشخیص آلزایمر و سایر بیماری های عصبی شیوه ای غیرتهاجمی و کم هزینه است و می تواند به عنوان بخشی از چکاپ عادی بیمار انجام شود.»

این مطالعه اثبات کرده است که تاو سمی که بین مناطق متصل مغز منتشر می شود، ممکن است آغازگر التهاب در مناطق مغز باشد.

در بیماری آلزایمر، پروتئین تاو به شکل سمی موسوم به الیگومرهای تاو تغییر کرده و در دو لایه نوروفیبریلاتوری شروع به تجمع می کند که منجر به مرگ ناگهانی سلول های مغز می شود.

راکز کاید، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد که فساد و تباهی سلول های عصبی ناشی از التهاب مزمن به خاطر الیگومرهای تاو ممکن است از طریق تلفیق شیوه های درمانی ضدالیگومر تاو و ضدالتهاب برای درمان آلزایمر و بیماری های مرتبط قابل درمان باشد.»

این وضعیت می تواند به مرور زمان چرخه تاو سمی، التهاب و مرگ سلولی را در مغز ایجاد کند.

در این مطالعه، تیم تحقیق آنالیزهای سیستماتیک را بر روی نمونه های مغز و شبکیه افراد مبتلا به آلزایمر و مدل موشی آلزایمر را انجام دادند.