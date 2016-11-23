دانش آموختگان پزشکی خارج از کشور در آزمون الکترونیک شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه از دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی که بر اساس ضوابط واجد شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی هستند می توانند بر اساس مجوزی که قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داده است در آزمون الکترونیکی پیش کارورزی شرکت کنند.

آزمون الکترونیک پیش کارورزی با هماهنگی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در منطقه ۷ آمایشی (قطب برگزار کننده آزمون) روز پنجشنبه ۱۸ آذر ماه سال ۹۵ برگزار می شود.

دانش آموختگان رشته پزشکی خارج از کشور و دانشجویان داوطلب می توانند تا ۵ آذرماه ۹۵ پس از پرداخت هزینه از طریق سایت مرکز سنجش، از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به ثبت نام و طی فرایند اداری اقدام کنند.