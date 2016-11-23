اسکان هزار و ۵۷۲ نفر از مسافران در بزرگراه کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هلال احمر همدان، بهروز کارخانه‌ای با ارائه گزارش عملکرد این جمعیت در ایام اربعین حسینی گفت: با توجه به حجم گسترده عزیمت زائران به کشور عراق از مسیر همدان به منظور ایجاد آرامش خاطر و فراهم آوردن سفری ایمن برای هموطنان اقداماتی انجام گرفت.

کارخانه‌ای افزود: اعزام ۲ دستگاه آمبولانس به همراه ۳ نفر نجاتگر برای استقرار در مرز مهران، اعزام خودرو بی‌سیم به همراه کارشناس ارتباطات در منطقه کرت برای پیگیری امور مربوط به زائران حادثه‌دیده، اعزام ۱۱ نفر از نیروهای کادر جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات امدادی به زائران در کربلای معلا و اضافه شدن ۵ پست سیار و موقت به پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای استان در محورهای پرترافیک استان شامل عوارضی جاده ساوه، میدان کربلا، زاغه بهار و بهراز اسدآباد، همراه با نجاتگر و آمبولانس از جمله اقدامات انجام شده بوده است.

وی همچنین به اسکان هزار و ۵۷۲ نفر از مسافران از ۲۰ آبان ماه تا یکم آذر ماه در بزرگراه کربلا اشاره کرد و گفت: توزیع پتو به تعداد ۱۰ هزار و ۶۳۰ تخته در مساجد و تکایای استان برای اسکان زائران، تأمین بطری‌های آب معدنی در پایگاه‌ها، نصب ۲۲ تخته چادر برای استراحت، ارائه خدمات بهداشتی درمانی سرپایی در مسیرهای اصلی به زائران شامل کنترل فشار خون و مواردی از این دست نیز در این مدت انجام شده است.