ایثار قم به دنبال سومین قهرمانی در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر است

علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم ایثار قم از این هفته کار خود را در فصل جدید سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور آغاز می‌کند و همه هدف ما این است که بتوانیم تعداد قهرمانی‌های متوالی خود در این مسابقات را به عدد ۳ برسانیم.

وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته یک تیم نیز در دسته دوم داشتیم و ۹۰ درصد آن تیم بازیکنان بومی بودند حالا شرایط بهتری برای بومی کردن تیم لیگ برتری خود داریم. در لیگ برتر سیاست ما حضور بازیکن بومی است اما باید شرایط مهیا باشد و استانداردهای فنی حضور در لیگ برتر در آن بازیکن بومی وجود داشته باشد و بازیکن ما بتواند در لیگ برتر رقابت کند.

مدیر عامل تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم گفت: تمرینات ما در سالن شهید رضاییان برگزار می‌شود اما زمانی که اردو تشکیل می‌شود در سالن شهدای بهزیستی به کار ادامه می‌دهیم که دارای سالن بدنسازی و خوابگاه است.

خوشرفتار بیان داشت: محمد محمدنژاد که امروز نماینده پرافتخار ما در تیم ملی است از صفر در تیم ایثار قم شروع کرد و تبدیل به ۵ نفر برتر آسیا شد و در پارالمپیک هم حضور پیدا کرد در مجموع برنامه ما این است که امسال از ۱۲ نفر، ۳ یا ۴ نفر بازیکن بومی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: در سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر ۳ یا ۴ تیم به نام شهرداری‌ها هستند و ما می‌خواهیم که شهرداری قم مشارکت بیشتری در ورزش داشته باشد و همچنین از مدیرکل ورزش و جوانان می‌خواهیم که اتاق فکری برای یافتن اسپانسر ایجاد شود بدین شکل که نفراتی مسئول شوند که حامیان مالی را شناسایی کنند که ورزش قم را از این محرومیت نجات بدهند.

مدیر عامل تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم تصریح کرد: حیف است که تیم های لیگ برتری ما بدین شکل در مضیقه باشند و انرژی خود را در طول سال صرف حل مسائل مالی کنند و به دلیل همین دغدغه‌ها از آینده خود نامطمئن باشند. کمک به توسعه ورزش قهرمانی زمینه ساز شور و نشاط اجتماعی است.