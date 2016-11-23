خروج از جاده مهمترین علت تصادفات زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمد حسین حمیدی گفت: زائران اربعین که امروز و فردا از سفر بازمی گردند باید بدانند که شرایط جاده های کشور قبل و بعد از سفر متفاوت است. رانندگانی که از مرز مهران باز می گردند، باید تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته شاهد حوادثی از جمله خروج از جاده به علت خستگی و خواب آلودگی بودیم که تلفاتی را در پی داشت.

رئیس پلیس راه راهور تاکید کرد: در حال حاضر بارش برف و باران در جاده های گیلان، مازندران، قزوین، البرز، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل سه استان خراسان، شمال کرمان، اصفهان، فارس و جاده فیروزکوه به صورت پراکنده ادامه دارد.

حمیدی با بیان اینکه جاده شمشک به دیزین مسدود است، تاکید کرد: زمستان زودتر از موعد در جاده ها آغاز شده است و رانندگان برای سفر باید علاوه بر داشتن تجهیزات ایمنی،لباس گرم و سوخت کافی به همراه داشته باشند.

وی با اشاره به واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران در کیلومتر ٢٠ کمربندی شرق محور کرمانشاه - همدان گفت: در این حادثه که ساعت ٥:٣٠ بامداد امروز بر اثر خستگی و خواب آلودگی راننده رخ داد ٣ تن مجروح شدند.