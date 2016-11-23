جمعی از بسیجیان و فرماندهان بسیج با رهبر انقلاب دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن هفتهی بسیج، جمعی از فرماندهان بسیج و بسیجیان سراسر کشور، صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی دیدار میکنند.
اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.
به مناسبت هفته بسیج، امروز جمعی از بسیجیان و فرماندهان بسیج با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن هفتهی بسیج، جمعی از فرماندهان بسیج و بسیجیان سراسر کشور، صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی دیدار میکنند.
اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.
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