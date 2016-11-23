  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

امروز؛

جمعی از بسیجیان و فرماندهان بسیج با رهبر انقلاب دیدار می کنند

جمعی از بسیجیان و فرماندهان بسیج با رهبر انقلاب دیدار می کنند

به مناسبت هفته بسیج، امروز جمعی از بسیجیان و فرماندهان بسیج با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن هفته‌ی بسیج، جمعی از فرماندهان بسیج و بسیجیان سراسر کشور، صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 3831824
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها