ادامه تعویق نگران کننده مسابقات/ لیگ ژیمناستیک همچنان تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که قرار بود اولین مرحله از لیگ ژیمناستیک هنری که مهمترین رقابتهای داخلی این رشته محسوب می شود ۶ و ۷ آبان در تهران برگزار شود سرپرست فدراسیون چند روز مانده به آغاز این مسابقات، آن را لغو کرد. علت لغو مسابقات ژیمناستیک هنری در حالی برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رده های سنی جوانان عنوان شده که این دو رقابت هیچ تداخل زمانی با هم نداشتند.مسابقات قهرمانی کشور جوانان ۱۱-۱۲ و ۱۳ آبان برگزار شد.

حالا و با وجود اینکه حدود یک ماه از زمان اولیه اعلامی برای برگزاری مسابقات لیگ هنری می گذرد خبری از تعیین زمان برای راه اندازی این لیگ نیست. این در حالی است که اردوی تیم ملی بزرگسالان نیز از ۲۰ تا ۲۶ آذر در خانه ژیمناستیک شهید شیرودی برگزار می شود. اردویی که مشخص نیست ملاک دعوت ورزشکاران به آن چیست. اگرچه امتیاز ۷۷ در مجموع شش وسیله برای حاضرین در اردوی تیم ملی ژیمناستیک الزامی است اما برگزاری لیگ و انتخاب برترین ها از دل مسابقات می تواند شیوه منطقی تری برای انتخاب نفرات دعوتی به اردوی تیم ملی باشد.

با این حساب بعید به نظر می رسد لیگ باشگاه های کشور در ماه آذر برگزار شود و شاید در فدراسیون ژیمناستیک بر خلاف سایر فدراسیون ها ابتدا اردوی تیم ملی تشکیل می شود و سپس لیگ باشگاه های کشور!