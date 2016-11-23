ثبت دمای منفی ۱۰ درجه در مازندران/۱۴۰۰ در راه مانده نجات یافتند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ثبت دمای هوای منفی درجه در پاییز مازندران بی‌سابقه و فراموش‌نشدنی است و هم‌اینک بیشتر مناطق استان چهره زمستانی به خود گرفته است.

برودت هوا و بارش برف و باران همچنین مدارس استان را به تعطیلی کشانده و موجب اختلال در تردد نیز شده است.

ثبت دمای منفی درجه در مازندران

مدیرکل هواشناسی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کمیته دمای هوای استان می‌گوید: رامسر و نوشهر با دو و صفر درجه سانتی گرد گرم‌ترین مناطق استان به شمار می‌روند.

محمدرضا رضوی ادامه می‌دهد: سیاه‌بیشه با منفی ۹.۴، بابلسر با منفی ۲، قائم‌شهر با منفی ۲.۶، ساری با منفی ۲.۴، کیاسر با منفی ۷.۴، دشت ناز با منفی ۳، گلوگاه با منفی ۳.۶، بندر امیرآباد با ۳.۷ درجه هوای سردی را تجربه کرده‌اند.

وی اظهار داشت: همچنین آمل با منفی ۲، کجور با منفی ۷.۶، بلده با منفی ۱۰.۲، پل سفید با منفی ۲.۶ و آلاشت با منفی ۱۰ سردترین روزهای پاییزی را پشت سر گذاشته‌اند.

ناپایداری جوی مازندران در حالی است که به‌رغم بارش برف و کولاک تمام‌مسیرهای ارتباطی منتهی به استان باز و تردد در آن جریان دارد.

راههای مازندران باز است

احمد آفرین محمدزاده مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به بارش سنگین برف و کولاک در محورهای کوهستانی استان اظهار داشت: اکیپ‌های راهداری با توجه به وضعیت و شرایط جوی از چند روز قبل برای ارائه خدمات راهداری به حالت آماده‌باش درآمده بودند تا با توجه به موج سرما خدمات‌دهی داشته باشند.

وی بابیان اینکه موج جدیدی از برف و سرما از روز گذشته وارد استان شده است، تصریح کرد: همکاران راهداری با تمام توان مشغول خدمات‌دهی به هم استانی‌ها درجاده ها هستند و کانون بارش‌ها در ارتفاعات در قائم‌شهر و سوادکوه و کناره در بابلسر و بابل بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با عنوان اینکه محور سوادکوه با تلاش شبانه‌روزی راهداران برای تردد باز است به هم استانی‌ها و مسافران توصیه کرد تا ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری برای تردد از تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ استفاده کنند.

محمدزاده با اظهار اینکه در محور هراز از سه‌راهی چلاق تا بلده با مشکل مواجه هستیم یادآور شد: بیشتر این مشکل ناشی از رانندگانی است که بدون داشتن زنجیر چرخ وارد مسیر شده‌اند و این امر سبب کندی تردد شده است، ازاین‌رو پلیس از تردد خودروهایی که فاقد تجهیزان ایمنی و زنجیر چرخ باشند جلوگیری خواهد کرد.

برف و کولاک مسافران مازندران را شوکه کرد و سبب گرفتار شدن بسیاری از آنان در جاده‌های کوهستانی شده است و مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران از رهاسازی ۳۵۷ دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی استان در ۲۴ ساعت گذشته خبرداد.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی برودت هوا و بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی استان به‌ویژه در مناطق کوهستانی شهرستان‌های سوادکوه، بهشهر، نور، ساری، آمل، نوشهر، رامسر، چالوس وکلاردشت، تیم‌های امدادونجات جمعیت هلال‌احمر به کمک درراه ماندگان وسرنشینان خودروهای زمین‌گیر شده شتافتند که امدادرسانی به هزار و ۴۶۸ نفر ازجمله این خدمات بوده است.

وی گفت: در همین مدت ۸۰ نفر از مسافرین خودروهای زمین‌گیر شده نیز از خدمات اسکان اضطراری پایگاه‌های امدادونجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان برخوردار شدند و در این عملیات ۱۳ تیم عملیاتی با به‌کارگیری ۱۳ دستگاه آمبولانس و خودروی پشتیبانی مشارکت داشتند.

طبق پیش بینی هواشناسی، با توجه به تقویت و تداوم توده‌هوای سرد بارشی به استان، بارش باران و برف تا صبح پنجشنبه در استان ادامه داشته و دمای هوا نیز طی این مدت به‌شدت کاهش می‌یابد بطوریکه تا صبح پنجشنبه حتی در مناطق دشت و جلگه نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود و درنتیجه دمای هوا نیز در این مناطق در طول شب به کمتر از صفر درجه (بین ۴ تا ۵ درجه زیر صفر) می‌رسد.

با توجه به لغزندگی و اختلال در تـردد جاده‌های کوهستانی به دلیل بارش برف، مه‌آلود بودن و درنتیجه برای عبور از این مسیرها به همراه داشتن تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ و پوشاک گرم ضروری است.

رضوی افزود: کاهش شدید دما موجب افزایش مصرف سوخت به‌ویژه گاز شده و می‌تواند به افت فشار در شبکه گازرسانی شود و بخش‌های مختلف کشاورزی (باغبانی، زراعی و دامی) با توجه به شرایط جوی فوق تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.