بهشت عراق در شماره چهارم «شهرنامه»

به گزارش خبرنگار مهر، صفحه گردشگری نشریه «شهرنامه» به توصیف حال و هوای این روزهای عتبات عالیات پرداخته و خبرنگار اعزامی این نشریه به نجف، کربلا، کاظمین و سامرا در گزارشی با تیتر «تماشای بهشت در حوالی عراق»، یک سفرنامه دانشجویی را به رشته تحریر درآورده است.

از دیگر مطالب این شماره شهرنامه می‌توان به گزارشی درباره رکورددار بودن تهرانی‌ها در خشونت شهری اشاره کرد که با تیتر «تهرانی‌های عصبانی» منتشر شده و در آن به نقل از احمد دنیامالی عضو شورای شهر تهران آمده است: «نبود فضاهای تفریحی و آلودگی هوا و صدا در افزایش خشونت میان پایتخت‌نشینان موثر است اما آنقدر که اوضاع اقتصادی می‌تواند در آرامش مردم تاثیرگذار باشد، عوامل دیگر تاثیرگذار نیستند.»

«شهرنامه» همچنین در ترجمه‌ای از گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، به بررسی معضل آلودگی هوا در لندن پرداخته و در مطلب دیگری به طرح زوج و فرد در مادرید اشاره و این تیتر را انتخاب کرده است: «مبارزه با آلودگی هوا به سبک ماتادورها!»

اما پرونده ویژه «شهرنامه» که درباره یک نوع ترافیک عجیب و غریب منتشر شده، حاوی یادداشت‌هایی از سردار تیمور حسینی رییس پلیس سابق راهور تهران بزرگ، سرهنگ‌ هادی‌هاشمی رئیس اسبق راهنمایی و رانندگی، سرهنگ جمال بذرافشان کارشناس ترافیک شهری، پروفسور ابوالفضل محمدیان استاد دانشگاه ایلنوی امریکا و شهرام جباری زادگان کارشناس ترافیک است که در این پرونده معضل «دور-دور کردن» برخی جوانان و رانندگان خودروهای شخصی و انگیزه‌های هوس‌آلود این افراد که منجر به تشدید ترافیک می‌شود، به بحث و بررسی گذاشته شده است.

از دیگر گزارش‌های شماره چهارم شهرنامه می‌توان به مطالبی درباره خشونت علیه کودکان (دستِ بِزن!) اشاره کرد که بهاره رهنما در همین باره گفته است: «برخی کارگردان‌های معروف، فرزندان خود را کتک می‌زنند!»

گزارش میدانی از مشکلات منطقه ۱۸ تهران (زندگی با طعم خاک و آهن)، دپوی زباله در جنگل‌های شمال (تولد سرطان در جنگل‌های هیرکانی)، مازندرانی‌های سینمارو اما بی سینما، قانونگذار چه برخوردی با بدهکاران مالی دارد و فوتبال در زمانه داعش، از جمله مطالبی است که در تازه ترین شماره این نشریه منتشر شده است.

نشریه سراسری «شهرنامه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی جابری هر دو هفته یکشنبه‌ها و با شعار شهروندمحوری منتشر می‌شود و بنا به اعلام دست اندرکاران آن، گرایش سیاسی ندارد. شماره چهارم این نشریه به تازگی روی کیوسک مطبوعات رفته است.