باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: مقامات شهر نیویورک اعلام کردند حفاظت از دونالد ترامپ و اعضای خانواده اش روزانه یک میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

«جان میلر»، دستیار کمیسر اطلاعات و مبارزه با تروریسم اداره پلیس نیویورک، اظهار کرد وظیفه حفاظت از ترامپ و اعضای خانواده اش، که همگی در نیویورک زندگی می کنند، بر عهده پلیس این شهر است. انجام این وظیفه روزانه یک میلیون دلار هزینه خواهد داشت که شامل ارائه خدمات حفاظت مخفیانه نیز خواهد بود.

«ملانیا ترامپ» همسر رئیس جمهور منتخب آمریکا و «بارون ترامپ» پسر ۱۰ ساله وی فعلا تا پایان سال تحصیلی به کاخ سفید نمی روند و قرار است در نیویورک بمانند. ترامپ نیز به طور مرتب به نیویورک رفت و آمد خواهد داشت.

افسران پلیس نیویورک با استقرار در اطراف برج ترامپ و کنترل و نظارت مخفیانه ورودی ها سعی در محافظت از خانواده رئیس جمهور منتخب خواهند داشت.