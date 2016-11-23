دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران به توسعه یک دانشگاه اتیوپی کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست امضای این تفاهم نامه، «ارمیاس وولد Ermyas Wolde» مدیر امور بینالملل دانشگاه جیما، در ابتدا به معرفی این دانشگاه پرداخت و گفت: دانشگاه جیما از سال ۱۹۹۹ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون متشکل از هفت کالج و یک دانشکده تحصیلات تکمیلی است.
مدیر امور بینالملل دانشگاه جیما به تحصیل نزدیک به ۴۰ هزار دانشجو در این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: بیش از ۶۹ درصد از این دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و سایر دانشجویان تا مقاطع کارشناسی تحصیل میکنند.
وی تاکید کرد: دانشکده علوم بهداشت دانشگاه جیما با سابقهای طولانی از گروههای مختلفی چون پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تشکیل شده است.
«ارمیاس وولد Ermyas Wolde» همچنین انتظارات این دانشگاه از همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران را تشریح کرد و افزود: تبادل کارکنان برای آموزش کوتاه مدت و انتقال تجربیات، به اشتراکگذاری دانش و تجربه در مدیریت بیمارستانی و اجرای برنامههای آموزشی مشترک از جمله زمینههای همکاری مورد انتظار است.
پروفسور «فیکر لیمسا Fikre Lemessa» رئیس دانشگاه جیما، با اشاره به بازدید از امکانات دانشگاه علوم پزشکی تهران ابراز امیدواری کرد که توانمندیهای طرفین منجر به گسترش همکاریهای مشترک شود.
رئیس دانشگاه جیما، گروه دندانپزشکی این دانشگاه را نوپا و جوان توصیف کرد و گفت: تجربیات ارزنده دانشگاه علوم پزشکی تهران به طور حتم نقش جدی در پیشرفت این دانشکده خواهد داشت.
وی همچنین بر اهمیت متقابل بودن همکاریهای آتی دو دانشگاه و اجرایی شدن تفاهمات انجام شده تأکید کرد.
در ادامه، دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه شناسایی ظرفیتهای دو دانشگاه همکاریهای آتی را در مسیر مناسبی قرار خواهد داد، گفت: زمینه های مورد علاقه دو طرف میتواند موضوع تحقیقات مشترک باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر آمادگی دانشگاه برای جذب دانشجویان علاقمند از دانشگاه جیما به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، افزود: همچنین امکان برپایی کارگاههای آموزشی مشترک برای اساتید و دانشجویان دانشگاه جیما وجود دارد.
وی با اشاره به تفاهمنامه همکاریهای مشترک دو دانشگاه، خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن تفاهمات انجام شده، طرفین در مرحلهای پیشرفتهتر میتوانند به توافقنامه مشترک دست یابند.
جعفریان از تلاش برای اختصاص ظرفیت مشخصی از پذیرفتهشدگان دانشگاه به دانشجویان بینالمللی خبر داد و یادآور شد: در صورت انعقاد توافقنامه با دانشگاه جیما، ظرفیتی نیز به متقاضیان اتیوپیایی اختصاص خواهد یافت.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تهران از سابقهای ارزشمند در آموزش بالینی و ارائه خدمات درمانی به بیماران برخوردار است که امکان انتقال این تجربیات نیز وجود دارد.
دکتر علی عرب خردمند معاون بینالملل دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این مراسم یادآور شد: اطلاعات مربوط به برنامههای آموزشی، رشتهها و مقاطع تحصیلی دانشگاه برای دانشجویان خارجی در وبسایت انگلیسی دانشگاه قابل رویت است.
وی همچنین از فراهم بودن بسترهای ارتقاء دانش اساتید دانشگاه جیما در دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد.
در پایان، تفاهمنامه همکاریهای بینالمللی در زمینههایی چون تبادل اساتید و دانشجویان، اجرای برنامهها و پروژههای تحقیقاتی مشترک به امضاء روسای دو دانشگاه رسید.
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