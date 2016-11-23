افزایش۳۶۴ درصدکشفیات تلفن همراه درکردستان/۳۳ باند قاچاق متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی امروز چهارشنبه در نهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، به ارائه گزارش عملکرد هفت ماهه امسال اشاره کرد وگفت: میزان کشفیات مشروبات الکی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.

وی میزان کشفیات سیگار در هفت ماهه امسال را ۵۰ میلیون و ۹۶۴ هزار نخ ذکر کرد و اظهارداشت: کشفیات سیگار در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۲۰۳ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: ۹۹۸ هزار و ۱۹۵ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی هم در این مدت کشف شده که نسبت به هفت ماهه سال ۹۴، ۳ درصد رشد داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارزکردستان با اشاره به اینکه کشفیات سوخت و تجهیزات ماهواره به ترتیب ۶۸ درصد و ۱۳ درصد کاهش داشته است، بیان کرد: ۱۸۵ هزار و ۳۲۰ لیتر سوخت و ۳۷ هزار دستگاه تجهیزات ماهواره در هفت ماهه امسال کشف و ضبط شده است.

میرزایی ادامه داد: ۲۵ هزار و ۳۸۱ دستگاه تلفن همراه هم کشف شده که این میزان در سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۳۶۴ درصد افزایش داشته است.

وی میزان کشفیات البسه را ۴۵۴ هزار و ۴۳۰ ثوب و لوازم صوتی و تصویری را هم ۲۶۰ هزار و ۵۹ دستگاه خواند و افزود: کشفیات البسه ۴۶ درصد و لوازم صوتی و تصویری هم ۴۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: ۳۸۰ هزار دستگاه لوازم خانگی با ۵۹ درصد رشد، بالغ بر ۱۰ هزار کیلوگرم برنج با ۷۰ درصد کاهش، ۸ هزار و ۵۶۵ کیلوگرم چای با ۷۷ درصد افزایش نسبت به هفت ماهه سال گذشته، امسال در استان کشف و ضبط شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارزکردستان اظهارداشت: ۳ هزار و ۱۱۳ قطعه عتیقه جات با ۵۷ درصد افزایش و بیش از ۶۱ هزار مترپارچه با ۲۳ درصد کاهش در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته کشف شده است.

میرزایی تعداد کل پرونده های قاچاق تشکیل شده در استان را ۴ هزار و ۶۲ فقره ذکر کرد و گفت: تعداد پرونده ها در بازه زمانی مذکور نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۴، ۱۴ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه ۲ هزا رو ۶۳۰ متهم هم در این رابطه دستگیر شدند که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است، اضافه کرد: ۳۳ باند قاچاق کالا هم در هفت ماهه امسال در استان متلاشی شده است.