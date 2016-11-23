به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سقاچی صبح چهار شنبه در اجلاسیه نماز استان فارس گفت: رهبری همواره به ترویج نماز در جامعه تاکید داشته اند و به فرموده ایشان ترویج نماز در جامعه نیازمند حرکت جهادی در جامعه است.

وی ادامه داد: ما امروز شاهد افزایش آمار طلاق، دعاوی خانوادگی، افزایش مطالبه مهریه و بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در جامعه هستیم و باید نسبت به این نکته آگاهی داشته باشیم که همه این مشکلات ثمره بی توجهی به نماز است.

حجت الاسلام سقاچی یادآور شد: اگر نماز در جامعه ایران جایگاه واقعی خود را پیدا کند ما به همان جامعه ای که قرآن آن را به عنوان الگو به ما معرفی می کند، دست پیدا خواهیم کرد.

قائم مقام ستاد اقامه نماز استان فارس گفت: هر ساله در اجلاس سراسری نماز ادارات مختلف کشور را با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می دهیم و خوشبختانه تعدادی از ارگان های استان فارس مقام برتر را در کشور کسب کردند و برای مثال آموزش پرورش استان فارس مقام اول را در گسترش نماز در کشور از آن خود کرده است.

وی یادآور شد: نماز جایگاه واقعی خود را در استان فارس هنوز بدست نیاورده است و ما باید همواره در راستای ترویج نماز تلاش کنیم.