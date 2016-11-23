سفر به آلمان جایزه اول ششمین دوسالانه نقاشی «دامون فر»

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله پویاراد مدیر دوسالانه نقاشی دامون فر درباره ششمین دوسالانه نقاشی «دامون فر» گفت: از سال ۱۳۸۵ به طور مستمر این دوسالانه را با هدف حمایت از هنرمندان جوان و شکل گیری بستری برای تبادل تجربیات نخبگان هنر و جوانان هنرمند برگزار می‌کنیم. امیدوارم مثل هر دوره شاهد آثار با کیفیت بالاتر از جوانان باشیم و چهره‌هایی تازه به جامعه هنری معرفی کنیم.

وی ادامه داد: امسال علاوه بر بخش اصلی که نقاشی است و هنرمندان می توانند با موضوع آزاد و تکنیک آزاد آثارشان را ارسال کنند، بخش جنبی نقاشی و تصویرسازی دیجیتال نیز تعیین شده که آن هم از منظر موضوعی آزاد است.

پویاراد افزود: هر هنرمند می‌تواند سه اثر را که در دو سال اخیر خلق شده باشد روی سایت دوسالانه آپلود کند و آثار ارسالی پس از دو مرحله داوری به جشنواره راه خواهند یافت.

به گفته وی، ششمین دوسالانه نقاشی دامون فر ۲۰ دی در سینماگالری پردیس ملت آغاز به کار می کند و اول بهمن ماه با برپایی آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد. جایزه نخست دامون فر، سفر به آلمان و بازدید از کارخانه فابرکاستل و شرکت در آکادمی است.