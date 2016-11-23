جاده های کردستان باز هم جان چند نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه روز سه شنبه دوم آذر ماه در محور سنندج مریوان یک دستگاه خودرو ی سواری پیکان با یک دستگاه تریلر برخورد کرد که دو سرنشین خودروی پیکان در دم جان باختند.

عیسی گوهری فرمانده پلیس راه استان کردستان در این باره گفت: این تصادف به علت داشتن سرعت غیر مجاز خودروی پیکان و عدم توانایی راننده بر کنترل خودرو رخ داده است.

وی اظهار داشت: اگر غیر از این دو نفر، افراد دیگری داخل سواری بودند قطعا کشته می‌شدند.

گفتنی است، در این تصادف قسمت جلو خودرو سواری از بدنه آن جدا شده و به داخل دره افتاده بود.