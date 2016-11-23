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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

جاده های کردستان باز هم جان چند نفر را گرفت

جاده های کردستان باز هم جان چند نفر را گرفت

سنندج - تصادف در جاده سنندج به مریوان جان دو سرنشین خودروی سواری پیکان را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه روز سه شنبه دوم آذر ماه در محور سنندج مریوان یک دستگاه خودرو ی سواری پیکان با یک دستگاه تریلر برخورد کرد که دو سرنشین خودروی پیکان در دم جان باختند.

عیسی گوهری فرمانده پلیس راه استان کردستان در این باره گفت: این تصادف به علت داشتن سرعت غیر مجاز خودروی پیکان و عدم توانایی راننده بر کنترل خودرو رخ داده است.

وی اظهار داشت: اگر غیر از این دو نفر، افراد دیگری داخل سواری بودند قطعا کشته می‌شدند.

گفتنی است، در این تصادف قسمت جلو خودرو سواری از بدنه آن جدا شده و به داخل دره افتاده بود.

کد مطلب 3831868

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