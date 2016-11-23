غرب با تحریم ایران ۳۷ سال خود را از فرهنگ غنی این کشور محروم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ملاقاتی که خانم مارگاریتا پوپوا معاون و جانشین رئیس جمهور بلغارستان در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور با دکتر عباس خامه‌یار معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام داد، گفت: دنیای غرب به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای که در طول همه این سال‌ها انجام داده، خود را ۳۷ سال از فرهنگ و تمدن غنی ایران زمین محروم کرده و خیلی از این قضیه ضرر دیده است.

عباس خامه یار معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به همراه دوطاقی رایزن سفارت و کیانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صوفیا با خانم مارگاریتا پوپوا معاون و جانشین رئیس جمهور بلغارستان در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور ملاقات کرد.

وی در این دیدار با ارائه آمارهایی در خصوص تعداد دانشجویان، اساتید، مراکز دانشگاهی و آموزشی و رتبه علمی ایران در جهان، به پیشرفت‌های علمی و فرهنگی ایران در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود که همه این پیشرفت‌های عظیم علمی و فرهنگی، علاوه بر جنگ تحمیلی هشت ساله به ایران، در سایه تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی ظالمانه غرب و همچنین با وجود ترور فیزیکی دانشمندان، دانشگاهیان و نخبگان کشور صورت گرفته است.

معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه گفت: بحث گفتگوهای فرهنگی و یافتن اشتراکات فرهنگی، عمیقترین، آسانترین و گویاترین زبان برای همبستگی بین ملتها است.

خانم مارگاریتا پوپوا هم در شروع صحبت‌های خود ضمن خوشامدگویی به معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیئت همراه وی، گفت: دنیای غرب به خاطر تحریم‌هایی که انجام داد، خود را ۳۷ سال از فرهنگ و تمدن غنی ایران زمین محروم کرد و به همین خاطر نتوانست از فرصت تبادل ارزش‌های فرهنگی استفاده کند که این اتفاق یک زیان بزرگ برای مردم در دنیای غرب به حساب می‌آید.

جانشین رئیس جمهور بلغارستان ضمن مغتنم شمردن سفر معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: من باور دارم که سریع ترین و بهترین راه برای برقراری روابط بین کشورها و همچنین جبران زمان تلف شده، استفاده از ظرفیت‌های عظیم فرهنگی و علمی میان دو کشور است.

وی در ادامه گفت: معتقدم پرداختن به فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی دوجانبه، امنیت بیشتر را برای هر دو ملت به همراه می‌آورد. در حال حاضر موضوع امنیت در جهان خیلی مهم است؛ از این رو ارزش انجام پروژه‌های دوجانبه بالاتر میرود. من عقیده دارم که باید فرهنگ‌های مختلف را بشناسیم و بین آنها مکالمه بوجود بیاوریم. باید فرهنگ‌ها را قبول و درک کنیم تا از این طریق امکان رسیدن به امنیت را به وجود بیاوریم.

پوپوا در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به سند همکاری‌های دوجانبه ای که روز گذشته بین دانشگاه مطالعات کتابخانه ای و فناوری اطلاعات صوفیه و رایزنی فرهنگی ایران از سوی معاون بین الملل سازمان به امضاء رسید به وی گفت: من فکر می‌کنم که شما دیروز با امضاء آن سند، قدم اول را بر داشته اید و حال باید قدم‌های بعدی را همه با هم بر داریم.

عباس خامه یار هم ضمن دعوت از خانم پوپوا برای حضور در ایران و شرکت در محافل علمی، دانشگاهی و فرهنگی کشور گفت: ما با همکاری مسئولین ایران مقدمات سفر شما به کشورمان را آماده خواهیم کرد تا با بازدید از مراکز و محافل علمی، دانشگاهی و فرهنگی کشورمان و همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی و ایراد سخنرانی در آنها، از نزدیک با پیشرفت‌های علمی و فرهنگی کشور و همچنین ارتقاء جایگاه بانوان گرامی در ایران آشنا شوید.

بر اساس این گزارش، معاون و جانشین رئیس جمهور بلغارستان ضمن ابراز تمایل زیاد برای سفر به ایران گفت: مایلم با زنان فرهیخته ایرانی ملاقات کنم.

یادآوری می‌شود، دو طاقی رایزن سفارت و محمد علی کیانی رایزن فرهنگی ایران، بختیاری کارشناس فرهنگی حوزه بالکان و نوری کارشناس فرهنگی بلغارستان، عباس خامه یار معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را در دیدار با خانم مارگاریتا پوپوا معاون و جانشین رئیس جمهور بلغارستان که در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد، همراهی می‌کردند.