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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

فرمانده ناحیه سپاه خرم آباد:

سالانه ۲۰۰ فرصت شغلی توسط سپاه لرستان ایجاد می شود

سالانه ۲۰۰ فرصت شغلی توسط سپاه لرستان ایجاد می شود

خرم آباد - فرمانده ناحیه سپاه خرم آباد از ایجاد سالانه ۲۰۰ فرصت شغلی توسط این نهاد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماشالله بازگیر صبح چهارشنبه در حاشیه برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در خرم آباد اظهار داشت: سالانه بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی توسط سپاه لرستان در خرم آباد ایجاد می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی و تولیدی در خرم آباد عنوان کرد: طی امسال تسهیلات اقتصاد مقاومتی به میزان دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

فرمانده ناحیه سپاه ناحیه خرم آباد گفت: این میزان تسهیلات به ۱۵۳ نفر در خرم آباد پرداخت شده است.

سرهنگ بازگیر همچنین از پرداخت یک میلیارد تومان تسهیلات به ۴۷ نفر متقاضی طرح های صنایع تبدیلی در خرم آباد خبر داد و گفت: به متقاضیان تسهیلات ۵ تا ۳۰ میلیون تومانی پرداخت می شود.

کد مطلب 3831871

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