«علی غیاثی ندوشن» در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته قرآن و عترت در همه استانهای کشور تا پایان سال جاری برگزار میشود و در یزد نیز این هفته از دوم تا هشتم بهمن ماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این هفته باید به بهترین نحو در دارالعباده یزد برگزار شود، عنوان کرد: خواستار مشارکت همه دستگاههای اجرایی استان در این رویداد بزرگ قرآنی هستیم زیرا با توجه به سابقه مذهبی یزد، نگاهها به نحوه برگزاری این هفته در این استان است.
غیاثی ندوشن بیان کرد: در طول این هفته، هنرمندان، ادبدوستان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر و پژوهش، در ۳۴ رشته هنری، فرهنگی و پژوهشی، دستاوردهای خود را در حوزه قرآنی به نمایش میگذارند.
مدیرکل ارشاد استان یزد یادآور شد: هفته قرآن و عترت یزد با گستره استانی برگزار میشود و همه هنرمندان از سراسر استان میتوانند در برپایی باشکوه این هفته مشارکت کنند.
وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای این هفته بیان کرد: برپایی محافل قرآنی، نمایشگاه علوم قرآنی،تجلیل از خادمان قرآنی، برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان یزدی با موضوع قرآن و عترت و ... از جمله این برنامهها است.
غیاثی ندوشن یادآور شد: برای برپایی هرچه بهتر برنامههای این هفته در جلسات مختلف هماهنگیهای لازم با مسئولان استان به عمل آمده و امیدواریم با مشارکت دستگاههای مختلف بتوانیم هفته قرآن و عترت باشکوهی در استان دارالعباده یزد و حسینیه ایران برگزار کنیم.
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