با چند ثانیه شارژ موبایل تا چند روز باطری داشته باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این باتری از ظرفیتی بالا برخوردار بوده و با سرعتی فوق تصور شارژ می شود به گونه ای که پس از چند ثانیه شارژ شدن برای چندین روز متوالی قابل استفاده است.

عمر شارژ این باتری به طور متوسط ۲۰ برابر بیشتر از باتری های لیتیومی است، زیرا برای ذخیره سازی برق از روش ایستا یا استاتیک استفاده کرده و آن را بر روی سطح ماده سازنده باتری ذخیره می کند. این در حالی است که باتری های فعلی برای ذخیره سازی انرژی از واکنش های شیمیایی بهره می گیرند و به همین منظور نیازمند سطحی دوبعدی و بزرگ و پوشیده از گرافن برای نگهداری تعداد زیادی الکترون هستند.

افزودن گرافن به دیگر مواد مورد استفاده در ساخت باتری های پرطرفیت چالشی بزرگ است و به همین علت گروه سازنده باتری جدید از یک ماده فلزی جدید با اتم های اندک و ضخامت کم برای هدایت الکترون ها به درون این باتری استفاده کرده است. شارژ سریع باتری با چگالی بالا نتیجه استفاده از این روش است.

اگر چه تا تجاری سازی این باتری ها راه درازی در پیش است، اما محققان می گویند باتری هایی که به این شیوه ساخته می شوند برای شارژ محصولات برقی کوچک مانند گوشی همراه مناسب هستند.