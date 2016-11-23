امضای صورتجلسه مرمت به معنی مجوز احداث پارکینگ در ارگ علیشاه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه که پیش از ظهر چهارشنبه در اختیار رسانه ها قرار گرفته آمده است: با توجه به انتشار صورتجلسه های مربوط به مرمت بنای تاریخی ثبتی فتح الله یف در فضای مجازی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی در این زمینه به شرح ذیل ارائه می شود.

حضور کارشناسان معاونت میراث فرهنگی در جلسه بنیاد مصلی حضرت امام خمینی(ره) تبریز، صرفا به منظور بررسی مرمت بنای تاریخی ثبتی فتح اله یف بوده است و در ادامه جلسه درخواست بنیاد مصلی برای احداث پارکینگ زیرزمینی مطرح شده است. لذا امضای صورتجلسه یاد شده توسط احدی از کارشناسان به منزله صدور مجوز آغاز احداث پارکنیگ و انجام عملیات خاکبرداری در محوطه حیاط عمارت فتح اله یف و حریم ارک علیشاه تبریز نیست.

باید در اینجا یادآوری نمود که ضوابط مصوب عرصه و حریم بنای تاریخی ارک علیشاه مصوب سال ۱۳۵۷ که در زمان مقتضی نیز به شهرداری به انضمام نقشه اوزالید آن ابلاغ قانونی صورت گرفته، هرگونه ساخت و ساز و درخواست های قانونی در محدوده حریم مصوب می بایست در اداره کل حفاظت آثار باستانی وقت و در حال حاضر شورای فنی میراث فرهنگی مستنبط از بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ از ماده قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ با ارائه طرح و نقشه های اجرایی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

این در حالی است که در ساختار اقدامات اداری بنیاد مصلی درخواستی مبنی بر اخذ مجوزی که متضمن تایید نقشه های اجرایی باشد به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ارائه نشده است و لذا صورتجلسه ارائه شده به هیچ عنوان دلیلی بر صدور مجوز تلقی نمی گردد و عملیات فیزیکی احداث پارکنیگ بدون اخذ مجوز قانونی و رعایت ضوابط اجرایی با خاکبرداری از محل آغاز شده است.

خاطر نشان می شود با توجه به اهمیت تاریخی و باستان شناختی محدوده ارک تبریز، پس از اطلاع از عملیات فیزیکی در حریم ارک و در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و رعایت قوانین ناظر با انعکاس مراتب به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و متعاقب آن بازدید هئیت های عالی کارشناسی در حضور نمایندگان بنیاد مصلی حضرت امام خمینی (ره) و مقامات ارشد استانی و نیز انجام نقشه برداری های عمومی و ژئوفیزیکی، ادامه عملیات اجرایی، تا زمان اظهار نظر قطعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور متوقف گردیده است.

با نظر داشت این مطلب که حفاظت و صیانت از مواریث ارزشمند تاریخی و فرهنگی همراهی و حضور نهادها، دستگاه ها، اصحاب رسانه و آحاد مردم را می طلبد، یادآور می شود هر اقدامی به منظور نتیجه بخش بودن، باید در بستری عاری از تنش و قضاوت های شتاب زده صورت پذیرد، از اینرو پرداخت غیر منصفانه و یکجانبه به مسئله ای که با تدبیر جمعی و همراهی و همدلی خادمان مردم در حال پیگیری است، می تواند پیامدهایی همچون سلب اعتماد افکار عمومی را در پی داشته باشد.

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از زحمات اصحاب متعهد رسانه و فعالان شبکه های اجتماعی و در راستای احترام و پاسخ به حساسیت های اجتماعی در نزد افکار عمومی و اعتقاد به اصل مهم «دانستن حق مردم است»، با دعوت از عموم متخصصین و علاقمندان میراث فرهنگی به سعه صدر، تا زمان ارائه نظریات کارشناسان و خبرگان کشور که فصل الخطاب فعالیت های عمرانی و پژوهشی حوزه میراث فرهنگی است منتظر باشیم.