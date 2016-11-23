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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

با امضای تفاهم نامه ای در اهواز؛

الگوی جدید قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب اجرایی شد

الگوی جدید قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب اجرایی شد

اهواز - شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به منظور توسعه میادین حوزه عملیاتی خود بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی، تفاهم نامه همکاری با کنسرسیومی از شرکت های بین المللی امضا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه صبح امروز چهارشنبه در اهواز و با حضور استاندار خوزستان، مسئولان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و برخی مسئولان کنسرسیوم بین المللی پرگس به امضا رسید.

این تفاهم نامه در راستای اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی در حوزه بالادستی صنعت نفت و با هدف توسعه میادین نفت و گاز، میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس متشکل از ۱۱ شرکت اروپایی، کانادایی، آسیایی و دانشگاه صنعتی شریف امضا شد. 

 الگوی جدید قراردادهای نفتی به پیشنهاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و موافقت و ابلاغ وزیر نفت با مشارکت کارشناسان این شرکت تدوین و پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، به مورد اجرا گذارده شده است.

این مدل از قراردادها در قالب الگوی قراردادهای وزارت نفت و منطبق با کلیات آن بوده و در راهبری توسعه و تولید تابع شرایط میادین و ساختار فنی و تخصصی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که برای نخستین بار در صنعت نفت اجرا می شود.
 

کد مطلب 3831881

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