الگوی جدید قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه صبح امروز چهارشنبه در اهواز و با حضور استاندار خوزستان، مسئولان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و برخی مسئولان کنسرسیوم بین المللی پرگس به امضا رسید.

این تفاهم نامه در راستای اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی در حوزه بالادستی صنعت نفت و با هدف توسعه میادین نفت و گاز، میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس متشکل از ۱۱ شرکت اروپایی، کانادایی، آسیایی و دانشگاه صنعتی شریف امضا شد.

الگوی جدید قراردادهای نفتی به پیشنهاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و موافقت و ابلاغ وزیر نفت با مشارکت کارشناسان این شرکت تدوین و پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، به مورد اجرا گذارده شده است.

این مدل از قراردادها در قالب الگوی قراردادهای وزارت نفت و منطبق با کلیات آن بوده و در راهبری توسعه و تولید تابع شرایط میادین و ساختار فنی و تخصصی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که برای نخستین بار در صنعت نفت اجرا می شود.

