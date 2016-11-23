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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

مستند «زنانگی» آماده نمایش شد

مستند «زنانگی» آماده نمایش شد

مستند «زنانگی» به کارگردانی محسن استادعلی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «زنانگی» به کارگردانی محسن استادعلی برای حضور در جشنواره «سینما حقیقت» و جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شد.

پژوهش این فیلم از اسفند ماه ۹۲ آغاز شد و هفته گذشته با صداگذاری سیدعلیرضا علویان و ساخت موسیقی آن توسط ستار اورکی، روند تولید به پایان رسید.

«زنانگی» روایت زندگی چند زن در شهر تهران است که به بهانه ای مشترک، کنار یکدیگر روزگار می گذرانند.

عوامل این مستند عبارتند از طرح، پژوهش و کارگردانی: محسن استادعلی، فیلمبردار: فرهاد طالبی نژاد، تدوین: بابک حیدری، طراحی و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، موسیقی: ستار اورکی، صدابردار: علی علوی، رنگ آمیزی تصاویر: حمیدرضا فطوره چیان و سیندخت رحیمیان، مدیرتولید: سلیم قاسمی، مجری طرح: نسرین عبدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: یاسمن چراغعلی، عکاس: محمود حسینی، طراحی لوگو و پوستر: بهمن طالبی نژاد، مشاور رسانه ای: سپیده حیدرآبادی، تهیه کننده: محسن استادعلی، تهیه شده در کارگاه فیلم مستند.

کد مطلب 3831882

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