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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

استاندار خوزستان تاکید کرد؛

سرمایه گذاران در خوزستان به صورت ویژه حمایت می شوند

سرمایه گذاران در خوزستان به صورت ویژه حمایت می شوند

اهواز- استاندار خوزستان گفت: از هرگونه سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان به ویژه صنعت نفت حمایت جدی و شرایط لازم را برای انجام سرمایه گذاری فراهم می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی صبح امروز چهارشنبه در مراسم انعقاد تفاهمنامه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با شرکت پرگس در اهواز اظهار کرد: امیدوارم که این تفاهمنامه منجر به عقد قراردادهای سرمایه گذاری در استان شود.

وی ادامه داد: به عنوان استاندار خوزستان عنوان می کنم از هر گونه سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان به ویژه صنعت نفت حمایت جدی کرده و شرایط لازم را برای انجام سرمایه گذاری فراهم می کنیم.

استاندار خوزستان افزود: یکی از صنایع و فرصت های سرمایه گذاری در استان خوزستان، سرمایه گذاری در صنعت نفت به علت مخازن عظیم نفتی است. از طرف دیگر نیاز کشور و استان به این مخازن و سرمایه گذاری جدید به علت طبیعت این مخازن و زمان حال که وقت سرمایه گذاری است و برگشت سرمایه ای که در آن تضمین شده، آمادگی لازم داریم که حمایت کنیم.

شریعتی تصریح کرد: خوزستان جزو معدود مناطقی در دنیا است که امکانات لازم و شرایط طبیعی و خدادادی لازم در یک محیط کوچک با این وسعت در آن فراهم شده است. آب های آزاد، رودخانه ها و آب های شیرین، زمین های حاصلخیز، صنایع نفتی، پتروشیمی و گاز همه در ۶۴ هزار کیلومتر مربع مساحت خوزستان وجود دارد.

وی بیان کرد: در همین وسعت کم نقاط مختلف اختلاف دمای بالای ۲۲ تا ۲۵ درجه را هم می توان مشاهده کرد. همه این موارد فرصت های سرمایه گذاری در بخش ها و صنایع مختلف در استان را فراهم می کند.

استاندار خوزستان اضافه کرد: خوزستان جزو معدود استان هایی است که هم بنادر رودخانه ای و هم بنادر آب های آزاد و دریا دارد که همه پتانسیل های این استان برای جذب سرمایه گذار است.

وی گفت: از این بابت همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در فرصت های مختلف این استان دعوت می کنیم ولی در عین حال اذعان می کنیم که توسعه و پیشرفت خوزستان بسته به توسعه و پیشرفت صنایع نفت در این استان دارد به علت اینکه جزو صنایع پایه و مادر برای استان ما است و مخازن عظیمی که دارد پشتوانه مهمی برای کشور و استان است.

شریعتی خطاب به هیئت خارجی عنوان کرد: امیدوارم که یک ارتباط و تعامل خوبی بین ما و شما برقرار شود و منافع هر دو طرف در این تفاهمنامه دیده شود.

کد مطلب 3831885

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