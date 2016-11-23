سجاد محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمریناتش برای حضور در مسابقات حرفه ای گفت: می خواهم در رقابتهای بوکس حرفه ای شرکت کنم و از فدراسیون خواستم تا ۱۵ روز در خوابگاه نصرت بدون غذا به من جا بدهند اما هیچکس با من همکاری نمی کند.۱۲ سال در تیم ملی بودم و حالا هیچ ارزشی برای فدراسیون ندارم.

وی افزود: چطور زمانی که با هزار بدبختی و بدون حقوق و آینده در تیم ملی تلاش می کردیم، هر روز زنگ می‌زدند که کجایی و چرا به اردو نیامدی و حالا اینطور رفتار می کنند؟ مسئولان فدراسیون حالا که «خرشان از پل گذشته» ما را فراموش کرده اند. انگار نه انگار ملی پوششان بوده ام.

وی در پاسخ به این سئوال که با این حساب در مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان نیز شرکت نمی کنید، گفت: در این رقابتها شرکت نمی کنم. برای چه باید شرکت کنم؟ ۱۲ سال است ملی پوشم و به هیچ چیز نرسیدم. وقتی قرار باشد به هیچ مسابقه ای اعزام نشویم برای چه چیزی تلاش کنم؟ وقتی می بینم بعد از این همه سال تلاش روح الله حسینی نایب رئیس فدراسیون حتی یک مکان خواب رایگان را هم به من اختصاص نمی دهد به چه چیزی امیدوار باشم؟ برای خودم ناراحتم که در پایان همه تلاش با من این چنین برخورد می شود.