جانشین جمشید خیرآبادی مشخص شد/معرفی سرمربیان جدید آزاد و فرنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و نتایج دور از انتظار تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی آذربایجان، «سیف الله آبسایدوف» و «جمشید خیرآبادی» سرمربیان این دو تیم از سمت‌ خود کنار گذاشته شدند.

بدین ترتیب مسئولان فدراسیون کشتی آذربایجان به فکر تغییر و تحولات اساسی افتاده و نفرات جدیدی را جایگزین آنها کردند.

بر این اساس «فردوسی آمادوف» مربی پیشین تیم ملی کشتی آذربایجان که نفراتی همچون «شریف شریف اف» از شاگردان وی هستند و سابقه دریافت جایزه بهترین مربی دنیا در سال ۲۰۱۲ را نیز در کارنامه دارد به عنوان سرمربی جدید تیم کشتی آزاد آذربایجان معرفی شد.

«آبسایدوف» نیز که پیش از این سرمربی تیم کشتی آزاد آذربایجان بود، به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان این کشور منصوب شد.

همچنین «آکیف علی اف» نیز به عنوان سرمربی تیم کشتی فرنگی این کشور معرفی و جانشین جمشید خیرآبادی شد. ضمن اینکه «شعبان دونات» نیز به عنوان سرمربی تیم جوانان این کشور به کار خود ادامه می دهد.