صانعی: آنالیزور نیاز ابتدایی تیم ملی فوتسال است

علی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اردوهای تیم فوتسال امید و ارزیابی اش از بازیکنانی که به این اردو آمدند، گفت: ما پنج مرحله اردو داشتیم و امروز یکی از این مراحل به اتمام می رسد. ۱۲۰ بازیکن را از شهرهای مختلف زیر نظر گرفتیم. برای بازی با روسیه نزدیک به ۲۰ بازیکن را انتخاب می کنیم ولی در مجموع ۳۵ بازیکن را مدنظر داریم که بعد از بازی با روسیه، مجددا آنها را زیر نظر می گیریم.

وی تاکید کرد: ۱۲۰ بازیکنی که به این اردوها آمدند از تمام شهرها نبودند. سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان بازیکنی در این اردوها نداشتند و ممکن است در آینده بازیکنان جدید دیگری را هم دعوت کنیم

سرمربی تیم فوتسال امید درباره اینکه آیا کار کردن در تیم امید سخت تر است یا تیم بزرگسالان؟ گفت: هر کدام سختی خاص خود را دارد. در تیم بزرگسالان بیشتر بحث هماهنگی مطرح است ولی در تیم های پایه، آموزش مهم است. در تیم های پایه باید برای آموزش وقت بیشتری بگذارید ولی کار کردن با بازیکنان جوان برایم لذت بخش است.

مدیرفنی تیم ملی بزرگسالان درباره وضعیت این تیم برای بازی با روسیه هم تصریح کرد: لیست تیم ملی روز ۱۲ آذر اعلام خواهد شد. بعد از بازی با روسیه هم دیدار تدارکاتی با اوکراین مدنظر است که از هشتم تا یازدهم بهمن برگزار خواهد شد.

صانعی درباره درخواستهای سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی بزرگسالان برای داشتن آنالیزور و ماساژور که گفته می شود باعث اختلافش با هیات رئیسه فوتسال شده است، گفت: داشتن ماساژور و آنالیزور نیاز ابتدایی هر تیم از جمله تیم ملی است. ما تیم سوم دنیا هستیم و برای دفاع از عنوان خود، باید امکانات کامل داشته باشیم. اینها مسائلی است که سرمربی تیم ملی به آن نیاز دارد.

مدیرفنی تیم ملی فوتسال در پایان در خصوص اینکه سیدرضا افتخاری مشاور سازمان لیگ فوتسال اعلام کرده پاداش وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای تیم ملی فوتسال یکی است، گفت: من در جریان نیستم! نمی دانم بحث پاداش مطرح بوده یا نه. باید ابتدا با آقای افتخاری صحبت کنم و بعد در اینباره جواب بدهم.