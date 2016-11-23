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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

معاون شهردار همدان:

کتابخانه ویژه روشندلان در مجموعه عین القضات همدانی افتتاح شد

کتابخانه ویژه روشندلان در مجموعه عین القضات همدانی افتتاح شد

همدان - معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان بااشاره افتتاح کتابخانه ویژه روشندلان در مجموعه عین القضات همدانی گفت: باید از تمام ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات به روشن‌دلال استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدیمی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه ویژه روشندلان در مجموعه عین القضات همدانی بابیان اینکه حضور روشندلان در جامعه مهم و قابل توجه است، افزود: بحث کتاب‌خوانی در کتابخانه مجموعه فرهنگی هنری عین القضات همدانی برنامه‌ریزی و مقدمات لازم انجام شده تا روشندلان بتوانند از این امکانات به راحتی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۲۲ عنوان کتاب و کتابهایی به صورت فایل صوتی ویژه کودکان نابینا و کم بینا توسط جامعه روشن دلان در موضوعات متنوع به این کتابخانه اهداء شده است، ادامه داد: امیدواریم خانواده های این افراد نسبت به ثبت‌نام روشندلان و استفاده از این امکانات اقدام کنند.

معاون شهردار همدان اضافه کرد: بخش تخصصی کودک و نوجوان در این کتابخانه به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی با بیش از ۶۳۰ کتاب ایجاد شده و فضاسازی مناسب و تأمین منابع مطالعاتی مورد نیاز از  برنامه های معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری همدان است.

وی افزود: در بخش کودک و نوجوان با استفاده از سلایق و نیازهای کودکان فضایی جذاب ایجاد شده که نمونه‌ای از این بخش در کتابخانه فرهنگسرای عین القضات همدانی قابل مشاهده است.

کد مطلب 3831899

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