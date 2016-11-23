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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

در قالب قراردادهای جدید نفتی؛

۶۱ شرکت خارجی و داخلی علاقمند به همکاری با مناطق نفتخیز هستند

۶۱ شرکت خارجی و داخلی علاقمند به همکاری با مناطق نفتخیز هستند

اهواز - مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: ۶۱ شرکت خارجی و داخلی علاقمند به همکاری در توسعه میادین نفتی این شرکت در قالب قراردادهای جدید نفتی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دریس صبح امروز چهارشنبه در مراسم انعقاد تفاهمنامه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با شرکت پرگس اظهار کرد: تصمیم کلی وزارت نفت بر این قرار گرفته که توسعه مخازن نفتی و گازی و افزایش تولید را با سبدی از مدل های قراردادی و نه یک مدل خاص انجام بدهد، همانطور که مصوبه دولت هم به آن اشاره دارد.

وی با تأکید بر استفاده از افزایش توان تولید اضافه کرد: در کنار مدل های دیگر، مدل مناطق نفتخیز جنوب با توجه به شرایط خاص مخازن تحت مدیریت طراحی شده و مورد تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت قرار گرفته و برای توسعه مخازن بر اساس آن به مناطق نفتخیز جنوب ابلاغ شده است.

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: از استاندار خوزستان و تیم وی که در رابطه با سرمایه گذاری در خوزستان تلاش زیادی دارد و برای جذب سرمایه گذاری هدف گذاری کرده برای پیشرفت و ارتقای سطح اجتماعی و عمرانی استان و حمایت از مدل قراردادی مناطق نفتخیز جنوب که می تواند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد  تشکر می کنم.

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بیان کرد: در این مدل قراردادی، کارفرما شرکت ملی نفت ایران است و مناطق نفتخیز جنوب به عنوان مجری محسوب می شود. شرکت هایی که طرف قرارداد قرار بگیرند به عنوان پیمانکار هستند و مناطق نفتخیز جنوب در این مدل قراردادی نقشی بسیار مهم و اساسی را بر عهده دارد و این تفاوت شاید یکی از تفاوت های عمده مدل قراردادهای شرکت با سایر مدل ها باشد.

وی افزود: امیدوارم با قراردادهایی که با این مدل منعقد می شود بتوانیم سرمایه، دانش و تکنولوژی لازم را برای کشور جذب کشور کنیم.

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اضافه کرد: بعد از تصویب و ابلاغ این مدل با شرکت های داخلی و خارجی زیادی مذاکره داشتیم و پس از ابلاغ مدل، این مذاکرات ادامه پیدا کرد و امروز که اینجا جمع شدیم ۶۱ شرکت خارجی و داخلی که علاقه مند هستند تا با این مدل کار کنند که با ۳۳ شرکت مذاکره صورت گرفته و مابقی شرکت ها در نوبت انتظار برای تعیین وقت مذاکره هستند.

دریس در پایان عنوان کرد: این کنسرسیوم پرگس اولین موردی است که برای امضای تفاهمنامه با آن برنامه ریزی شده است. در هفته آتی نیز شرکت های بعدی برنامه ریزی شده و احتمالا روز یکشنبه چنین مراسمی را برای اهدای OU به شرکت شلمبرژه برگزار کنیم.

کد مطلب 3831900

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