معماری روستایی بر اساس توصیه های بنیاد مسکن اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی درفشی صبح چهارشنبه در بازدید از طرح هادی روستای نصرآباد در خراسان جنوبی بیان کرد: ساخت خانه های روستایی باید به گونه باشد که شوق شهری ها را برانگیزد.

وی با بیان اینکه نگهداری از طرح هادی بسیار حائز اهمیت است٬ افزود: اجرای اینگونه طرح ها سلامت و بهداشت را وارد خانه ها می کند.

درفشی ادامه داد: باید تمامی امکانات و زیبایی ها در طرح های اجرایی روستایی مانند طرح هادی به کارگیری شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی در این بازدید با اشاره به اجرای طرح هادی پروژه نصرآباد اظهار کرد: این طرح از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.

علی اصغر آسمانی مقدم اعتبار این طرح را ۱۵۰ میلیون تومان دانست و افزود: سنگ فرش معبر و جداره سازی٬ دال گذاری بر جوی اب کشاورزی و حصار چوبی دور استخر از جمله عملیات اجرایی این طرح است.

آسمانی مقدم اجرای المان یادبود، ساماندهی مظهر قنات، اجرای صد متر تک جدول سنگی را دیگر عملیات اجرا شده در این طرح دانست و گفت: تاکنون دو هزار و ۳۴۱ متر مربع سنگ فرش شده است.