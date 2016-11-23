کانون پرورش فکری فراگیر در ساری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیز زاده گرجی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح کانون پرورش فکری فراگیر ساری (ویژه افراد کمتوان ذهنی و حرکتی) که با حضور معاون کانون پرورش فکری کشور، استاندار تنی چند از مسئولین محلی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک ساری برگزار شد، اظهار کرد: این مرکز به کودکان دارای نیازهای ویژه همچون؛ نابینایان، کمبینایان، کمشنوایان و کودکان معلول جسمی حرکتی و دارای مشکلات یادگیری دارند و کودکان چند معلولیتی ارائه خدمت میکند.
وی افزود: کلیه زیرساختهای لازم برای مرکز فراگیر فراهمشده است که اولین مورد مناسبسازی فضای فیزیکی، سرویسهای بهداشتی مرکز بود که با مشاوره گرفتن از کارشناسان بهزیستی صورت گرفت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران، در ادامه، خاطرنشان کرد: تجهیز مرکز به دستگاه سیستم بهدید، سیستم صوتی گویا برای اعضا کمشنوا، کتابهای صوتی و ۱۲۰ جلد کتاب برای کودکان و ۱۵۰ جلد برای نوجوانان با خط بریل، از زیرساختهای مهم این مرکز بود که فراهمشده است.
عزیززاده گرجی، آموزش نیروی انسانی و مربیان حوزههای مختلف را برای مرکز فراگیر از اقدامات مهم عنوان کرد و افزود: پیش از شروع به کار مرکز، مربیان بخشهای مختلف توسط کارشناسان بهزیستی آموزشهای لازم را فراگرفتند و درعینحال این برنامه آموزشی برای همکاران ۱۳ مرکز فرهنگی – هنری سطح شهرستانها به اجرا درآمد.
وی افزود: امیدواریم تا پایان سال یا سهماهه اول سال آتی مرکز فراگیر غرب استان در شهرستان چالوس افتتاح شود.
این مسئول، در ادامه تصریح کرد: البته ۱۳ مرکز فرهنگی – هنری کانون که مربیان آن آموزشهای لازم را دریافت کردند، توانایی دارند با هماهنگی بهزیستی شهرستان به کودکان نوجوانان با نیازهای ویژه خدمات دهند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران، اظهار کرد: کانون برای مخاطبین ۷ تا ۱۷ سال تأسیسشده است و تاکنون نیمقرن از فعالیت کانون میگذرد بهطوریکه چهرههای فاخر هنری، ادبی و فرهنگی کشور از کسانی هستند که از گذر آنها از مسیر کانون بوده است.
عزیززاده گرجی، افزود: حوزههای فعالیت کانون در تولیدات کتاب و سرگرمیها ازجمله فعالیتهای فاخر در کشور به شمار میآید.
وی افزود: مرکز فرهنگی – هنری ما در کانون در ۵ حوزه فعالیت میکند که شامل؛ فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و معارف اسلامی است.
این مسئول بابیان اینکه کودکان با نیازهای ویژه دارای ظرفیتها و استعدادهایی هستند که باید زمینه بروز آن فراهم شود، گفت: ایجاد مرکز فراگیر کانون برای کودکان با نیازهای ویژه با آموزشهای غیررسمی زمینه را برای بروز خلاقیت و استعداد این افراد فراهم میکند.
عزیززاده گرجی، افزود: ویژگی مرکز فراگیر این است که این کودکان نه بهصورت جداگانه، بلکه همراه و در کنار بقیه اعضای کانون، کلیه آموزشها را فرامیگیرند.
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