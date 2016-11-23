باید برای امام زمان(عج) و ولایت از آبرویمان هزینه کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمهدی حائری زاده استاد حوزه و دانشگاه در سومین شب مراسم عزاداری دهه آخر صفر حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در کربلا هم جبهه حق و هم جبهه باطل اهل نماز شب، روزه و قرائت قرآن بودند، اظهار کرد: امام حسین(ع) میفرمود به زیاد نماز خواندن، روزه گرفتن و حج رفتن و همچنین طولانی بودن رکوع و سجده افراد نگاه نکنید.
وی افزود: طبق فرمایش امام(ع) تنها باید به راستگویی و امانت داری افراد توجه شود.
حائری زاده تاکید کرد: در عربستان سعودی در روز عاشورا جشنها، پایکوبیها و مراسمات عروسی برگزار میکنند و برخی از آنها نیز سنت بنی امیه(لعنه الله علیهم) را که نذر کرده بودند اگر بتوانند امام حسین(ع) را به شهادت برسانند هرساله در روز عاشورا روزه بگیرند، ادا میکنند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عده ای در روز عاشورا محافظه کاری میکردند، گفت: این جماعت در آن روز بالای تپه ایستاده بودند و صحنه جنگ را نگاه میکردند و میگفتند ما که دلمان با ابن زیاد نیست ولی امام حسین(ع) هم تندروی میکند. تنها کاری که این افراد در روز عاشورا انجام دادند، دعا برای پیروزی امام(ع) بود.
وی با تاکید بر اینکه امروز باید ببینیم چقدر میتوانیم برای امام زمان و ولیّ خود آبرویمان را خرج کنیم، اظهار کرد: اگر بخواهیم فقط نماز بخوانیم، روزه بگیریم و تلاوت قرآن کنیم، خب لشگر عمر بن سعد هم نماز میخواندند و روزه میگرفتند.
حائری زاده افزود: نمازی معراج مومن است که تحت ولایت امام معصوم یا ولیّ که در خط او قرار دارد باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عده ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی حتی برخی مراجع تقلید رفوزه و مردود شدند، گفت: یکی از آقایان مراجع در اوایل انقلاب بابت برخی اقداماتی که علیه نظام انجام داده بود، در تلویزیون از محضر امام(ره) و مردم عذرخواهی کرد. برخی اطرافیان امام(ره) نقل میکنند که امام هنگام دیدن سخنان آن فرد بشدت گریه میکرد و میفرمود اللهم الجعل عواقب امورنا خیرا.
وی با تاکید بر اینکه پای رکاب ولایت بودن هزینه دارد، اظهار کرد: امروز امثال بنده و شما را افراطی مینامند. عده ای انقدر وقیح هستند که میگویند فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین(ع) تروریست پرور است و داعشی تربیت میکند. این سخنان را کسانی هم گفتند که آدم اصلا چنین انتظاری از آنها نداشت.
حائری زاده افزود: در همین هیاتهای عزاداری بچه های جبهه ای و رزمنده پرورش یافتند و از همین جلسات امام حسین(ع) مدافعان حرمی بیرون آمدند که امروز از حریم اهل بیت، انقلاب و کشور دفاع میکنند. امروز روحانیت و مراجع تقلید به برکت نظام اسلامی و ایثارگری همین رزمندگان و مدافعان حرم است که مرجعیت و آقایی میکنند.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: بشکند این قلم ها و خرد شود آن دهانهایی که میگویند مدافعان حرم برای پول به جبهه های مبارزه با تکفیریها میروند. جنگ امروز منطقه جنگ نیابتی استکبار با ماست.
وی با بیان اینکه عبد صالح خدا بودن تنها تحت ولایت امام معصوم معنا پیدا میکند نه تحت ولایت شیطان، گفت: امروز در عربستان سعودی کتاب هایی با عناوینی در مدح و منقبت معاویه و یزید(لعنه الله علیهما) چاپ میشود. در برخی از این کتب یزید را فردی زاهد، عالِم، باتقوا و مظلوم! معرفی کرده اند.
حائری زاده با بیان اینکه امیرالمومنین(ع) و امام حسین(ع) محور وحدت در امت اسلامی بودند، گفت: اگر امروز کسانی میان صفوف شیعه و سنی اختلاف انگیزی کنند خائن هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به راهپیمایی ایام اربعین خاطرنشان کرد: در راهپیمایی امسال علاوه بر شیعیان، اهل تسنن و حتی کشیش های ارمنی هم به جمع راهپیمایان پیوسته بودند و شعار لبیک یا حسین(ع) سر میدادند.
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