ساخت ایمپلنت جدید با قابلیت اعلام نارسایی قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیو اطلس، ریز تجهیزات پیشرفته ای که در قلب کارگذاشته می شوند به روز رسانی شده اند تا ضمن وارد آوردن شوک لازم به این اندام حیاتی، مانع از بروز توقف در عملکرد آن شوند.

دانشمندان دانشگاه دولتی پنسیلوانیای آمریکا نسل جدیدی از این ایمپلنت ها را ساخته اند که نه تنها قلب از کار افتاده را تحریک و دوباره به کار می اندازند بلکه با ضریب دقت بالایی وقوع هرگونه نارسایی قلبی را پیش از بروز هرگونه اتفاق تلخی تشخیص و اعلام می کند.

دانشمندان برای دستیابی به چنین فناوری کاربردی، سیستم نرم افزاری جدیدی موسوم به HeartLogic را بر روی ریزایمپلنت های قابل کاشت در قلب ۹۰۰ بیمار قلبی و عروقی بارگذاری کرده تا از این پس فرآیند مراقبت از قلب آنها با دقت و کیفیت بالاتری دنبال شود.

این نرم افزار ایمپلنت های قلبی را به جایگاهی می رساند که می توانند همچون حسگرهای دقیقی عمل کنند که فاکتورهایی نظیر تعداد ضربان، فعالیت فیزیکی، تنفس و حتی صدای قلب و فعالیت الکتریکی در قفسه سینه را ثبت کرده و تشخیص می دهند.

در آزمایش هایی که بر روی بیماران قلبی صورت گرفته مشخص شد این فناوری جدید تا ۷۰ درصد عملکرد دقیق دارد تا جایی که در برخی موارد تا یک ماه پیش از وقوع نارسایی های قلبی آنها را تشخیص می دهد.