جدال تاسیسات و ذوب آهن برای صدرنشینی/ اصفهان میزبان هفته سوم لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از دور رفت دوازدهمین دوره رقابتهای هندبال لیگ برتر بانوان کشور جمعه ۵ آذرماه با برگزاری سه دیدار در دو شهر اصفهان و کرمان دنبال می شود. در این هفته هر دو تیم اصفهانی حاضر در لیگ میزبان نمایندگان قم و تهران هستند. تیم شهرداری بم هم میزبان تیم لارستان است.

تا پایان هفته چهارم از رقابتهای لیگ برتر هندبال زنان تیم تاسیسات دریایی تهران با ۶ امتیاز در رده نخست قرار دارد. تیم ذوب آهن اصفهان و شهید چمران لارستان نیز هر کدام با انجام سه بازی و سه پیروزی و کسب ۶ امتیاز و تنها با تفاضل گل کمتر در رده های دوم و سوم قرار دارند.

در هفته پنجم از رقابتهای لیگ برتر هندبال زنان تیم مدعی ذوب آهن اصفهان میزبان مدافع عنوان قهرمانی تیم تاسیسات دریایی تهران است. جدال این دو تیم می تواندد در سرنوشت تیم صدرنشین لیگ تاثیر داشته باشد. تیم شهید چمران لارستان نیز میهمان تیم شهرداری بم است و در صورت انجام یک بازی مطلوب شرایط بهتری برای پیروزی و صعود به رده اول جدول لیگ برتر دارد. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز میزبان تیم هدف پویان جوان قم است.

برنامه کامل هفته پنجم از رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان به این ترتیب است:

* شهرداری بم- شهید چمران لارستان

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – هدف پویان جوان قم

* ذوب آهن اصفهان – تاسیسات دریایی تهران