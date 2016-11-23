بهزاد گلابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بحث آب یکی از چالش های مهم در حوزه جنگل و جنگل داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان است، اظهار داشت: جنگل کاری و محافظت از جنگل ها به وجود منابع آب وابسته است.

وی افزود: در بیشتر مناطق استان سمنان محدودیت منابع آب وجود دارد و حوزه حفاظت از جنگل و جنگلکاری نیز با چالش کمبود آب مواجه است.

ضرورت توجه جدی بر جلوگیری از فرسایش خاک

رئیس اداره جنگلداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان گفت: طرح جنگل کاری مشارکتی در اراضی عرصه هایی منابع طبیعی می تواند در مهار فرسایش خاک، تولید اکسیژن و جلوگیری از آلایندگی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی موثر باشد.

گلابیان افزود: بدون مشارکت مردم نمی‌توان با داشتن نیروی حفاظتی اندک از جنگل‌ها و مراتع حفاظت کرد که در این راستا استان سمنان در بحث اهمیت دادن به مشارکت مردمی در سطح کشور حرف اول را می‌زند و جنگل‌کاری اقتصادی نمونه‌ای از طرح‌های مشارکتی است که مشارکت مردمی در این استان عامل رشد و افزایش سطح پوشش گیاهی و جنگلی منطقه شده است.

وی با بیان اینکه طرح صیانت از عرصه های جنگلی در این استان با مشارکت مردم در حال اجرا است، افزود: به منظور حفظ، احیاء و توسعه مناطق جنگلی، این طرح با رویکرد مشارکت پذیری مردم در قالب پروژه های ابلاغی در حال اجرا است همچنین افزایش پوشش گیاهی و جنگلی و افزایش درختان نقش موثری در جلوگیری از سیل های مخرب، فرسایش خاک، پرشدن مخزن سدها، جلوگیری از تخریب زمین های کشاورزی دارد.

جنگل نیازمند منابع آبی است

رئیس اداره جنگلداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان تصریح کرد: در صورت وجود منابع آب کافی، از جنگل های موجود حفاظت می شود و همچنین جنگل کاری توسعه پیدا می کند و در نتیجه تهدیدهایی مانند روان آب ها، سیل ها به فرصت تبدیل می شوند و از این آب ها برای پرشدن مخزن ها و سفره های آبهای زیرزمینی و افزایش آب چشمه ها و مدیریت و ذخیره سازی آب می توان استفاده کرد.

گلابیان، یکی دیگر از چالش های پیش روی اداره جنگل و جنگل داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان را کمبود اعتبار عنوان کرد و افزود: از شروع سال ۹۵تا کنون کمتر از ۱۰ درصد از اعتبارات به این حوزه تخصیص داده شده که امروز باید گفت تنها۲۰ میلیارد ریال از این اعتبار مصوب است لذا امیدواریم با تخصیص اعتبار به این حوزه بسیاری از مشکلات موجود حل شود و جنگل کاری در استان توسعه پیدا کند.

وی افزود: پارک های جنگلی موجود نیاز به مراقبت، آبیاری و هرس دارند. و در نهالستان های جنگلی نیز نیاز به تامین هزینه های چاه، وجین و بذر وجود دارد و در صورت نبود اعتبارات این حوزه ها با مشکلات جدی مواجه می شوند.

آتش سوزی بلای جان جنگل ها است

رئیس اداره جنگلداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به این که توجه بیشتر به مدیریت منابع طبیعی و ظرفیت های مردمی از بروز بسیاری از مشکلات در عرصه های منابع طبیعی جلوگیری می کند، گفت: جنگل ها و عرصه های جنگلی جزو ثروت های طبیعی هستند که هم برای نسل حاضر و نسل های آینده از اهمیت بسزائی برخوردار است و این ذخایر علاوه بر نقشی که در بهبود و سالم سازی محیط زیست دارد، باعث رونق اقتصادی، درآمد زایی و توسعه جوامع محلی و روستاها می شود که براین اساس حفظ و توسعه عرصه های منابع طبیعی یک وظیفه همگانی به شمار می رود.

گلابیان دیگر مشکلات حوزه جنگل و جنگل داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان را آتش سوزی عنوان کرد و افزود: با توجه به کاهش بارندگی و افزایش دمای هوا، احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل ها افزایش پیدا کرده است.

وی نقش بهره برداران از منابع طبیعی را در جلوگیری از تخریب این عرصه ها مهم دانست و تصریح کرد : بهره برداران واقعی خود باید در حفظ و حراست از این عرصه ها کوشا باشند و برای جلوگیری از وقوع هر گونه تخریب و آتش سوزی راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ کنند.

۳۵۰ هزار هکتار جنگل در استان سمنان وجود دارد

رئیس اداره جنگل و جنگل داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت: این استان ۳۵۲ هزار هکتار عرصه جنگلی دارد که از این مقدار ۵۸ هزار هکتار گونه های پهن برگ است.

گلابیان با بیان اینکه شهرستان شاهرود با ۱۱۰ هزار و ۴۸۷ هکتار و آرادان با هشت هزار و ۲۷۳ هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین وسعت عرصه جنگلی در استان سمنان را دارند، ابراز داشت: در استان سمنان شش ذخیره گاه جنگلی برای حفظ گونه های در معرض خطر وجود دارد، مساحت این ذخیرگاه ها یک هزار و ۱۳۳ هکتار است و پنج ذخیره گاه مربوط به گونه ارس و یک ذخیره گاه مربوط به گونه بلوط است و این ذخیره گاه های جنگلی در شهرستان های شاهرود، دامغان و مهدیشهر قرار دارند.

وی افزود: سرانه جنگل در دنیا دو درصد هکتار، در ایران حدود ۱.۷ هکتار و در ‌استان سمنان ۰.۶ هکتار است.