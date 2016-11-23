ساخت دستگاه الکترونیکی اندازه گیری میزان بینایی و انحرافات چشمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر هادی استادی مقدم با بیان این خبر با اشاره به اختراعات این مرکز افزود: ساخت دستگاه الکترونیکیدر سال ۹۵ و دیگری «ساخت عینک سنجش دید با استفاده از لنز کانون متغیر» است که در سال ۱۳۹۲ به ثبت کشوری رسیده است.

رئیس مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم یکی دیگر از اهداف این مرکز را شناخت مشکلات بیماری های عیوب انکساری چشم در دیگر جوامع عنوان کرد و بیان داشت: شناخت مشکلات چشم در افرادی که دیسلکسی و یا تالاسمی داشته و نیازمند به بینایی هستند را نیز در این مرکز تحقیقات دنبال می کنیم.

وی یادآور شد: به تازگی مراحل مقدماتی انجام تحقیقی در خصوص «ساخت مواد مناسب برای لنزهای تماسی داخل چشمی از نظر مواد و از لحاظ ساخت» را پشت سر گذاشته و به محض دستیابی به نتیجه مورد نظر این موفقیت را توسعه خواهیم داد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: این مرکز در انجام مطالعات اپیدمیولوژیک در خصوص عیوب انکساری چشم توانست مقام اول تا سوم را در طی سه سال قبل در جهان کسب کند و موجب شد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کسب رتبه سوم در جهان پس از آمریکا و استرالیا در این خصوص نائل آید.

رئیس مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد این مرکز تحقیقات را نخستین مرکز عیوب انکساری چشم در کشور عنوان کرد و ابراز داشت: این مرکز تحقیقات به صورت اختصاصی بر عیوب انکساری چشم تاکید دارد و تنها مرکز با این عنوان در کشور است که در کنار دیگر مراکز در حوزه چشم فعالیت می کند.

وی یادآور شد: هدف دیگر ما پس از این مرحله و به دست آوردن اطلاعاتی از وضعیت موجود کشور و شناسایی مشکلات عیوب انکساری چشم؛ جهت دهی تحقیقات در مسیر رفع مشکلات اصلی بوده است که ما در مطالعات اپیدمیولوژیک به آن رسیده ایم.

استادی مقدم مطرح کرد: تنبلی چشم، مشکلات دید رنگ، (که بسیار شایع است) و ... در بررسی های اپیدمیولوژیک در این مرکز تحقیقات در سطح کشور شناخته شدند و تلاش ها جهت رفع این مشکلات سرعت گرفت به نحوی که چاپ مقالات و کتاب های مرکز در مدت سه سال گذشته بیشتر بر این موضوعات تاکید دارد.

وی تاکید کرد: در طی سه سال اخیر دو کتاب در این مرکز تحقیقات چاپ شده است که هر دوی این تالیفات از جمله کتاب «اختلالات دید رنگ» در سال ۹۲ و «نکات لازم در اصلاح عیوب انکساری» که در سال ۹۳ به چاپ رسید در خصوص عیوب انکساری چشم است.

رییس مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم از چاپ چند کتاب در آینده نزدیک در این مرکز تحقیقات خبر داد و گفت: در طول مدت زمانی که مرکز تحقیقات عیوب انکساری کار خود را آغاز کرده است ما با دیگر مراکز تحقیقاتی همکاری و به طور مشترک مقالاتی را در خصوص عیوب انکساری چشم به چاپ رسانده ایم.

استادی مقدم به مقالات چاپ شده در مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم اشاره و خاطر نشان کرد: تاکنون حدود ۵۰ مقاله در این مرکز به چاپ رسیده و سه مقاله در دست چاپ داریم؛ که از این تعداد؛ ۶۴ درصد مقالات ISI و به دیگر معنا؛ حدود ۳۵ مقاله در سطح جهانی شناخته شده است.

وی به ثبت اختراع در این مرکز تحقیقاتی در سال های گذشته اشاره کرد و ابراز داشت: در طول مدت چند سال گذشته دو اختراع در این مرکز تحقیقاتی به ثبت رسید است؛ که یکی از این اختراعات با همکاری بین مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد مشهد شکل گرفته است.