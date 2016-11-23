به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از بیست و نهمین دوره رقابتهای هندبال لیگ برتر جمعه ۵ آذر ماه با برگزاری ۵ دیدار دنبال می شود. در این هفته تیم جوان نفت و گاز گچساران صدرنشین رقابتها در خانه میزبان تیم تازه وارد بیتا سبزوار است و فولاد میهمان تیم تازه لیگ برتری شده مرودشت.

اما مهمترین دیدار این هفته بین دو تیم شهرداری کاشان و ارومیه برگزار می شود. این دو تیم مدعی در حالی به مصاف هم می روند که تیم شهرداری کاشان از هشت ملی پوش و تیم شهرداری ارومیه از دو بازیکن خارجی بهره می برد.

شهرداری در حالی در کاشان میزبان نماینده آذربایجان غربی است که در صورت پیروزی عنوان دومی جدول را برای خود حفظ خواهد کرد.

برنامه کامل این رقابتها در هفته سوم به این شرح است:

* نفت و گاز گچساران – بیتا سبزوار

* نوین قطره مهر پارسه مرودشت – فولاد مبارکه سپاهان

* صنعت مس کرمان – توسعه و عمران بافق

* نیروی زمینی تهران – هپکو اراک

* شهرداری کاشان – شهرداری ارومیه

در پایان هفته دوم این رقابتها تیم نفت و گاز گچساران با ۴ امتیاز در رده اول قرار دارد. شهرداری کاشان با ۳ امتیاز دوم و شهرداری اورمیه با دو امتیاز سوم است. مس کرمان هم با دو امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده چهارم قرار دارد.