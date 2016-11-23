رضایت ساکنان مناطق محروم از پزشک خانواده/ چراغ سلامت روشن است

خبرگزاری مهر، استانها- هادی فتحی: مدتی از اجرای طرح پزشک خانواده می گذرد، طرحی که موافقان و مخالفان مختلفی را به خود دید. طی این مدت هیچکس نظر مردم به خصوص ساکنان محلات محروم و حاشیه ای شهر را نپرسید که خدمات طرح پزشک خانواده را چگونه می بینند.

حالا خبرنگاران سری به نقاط محروم شهر شیراز زدند و با مراجعه به یک مرکز درمانی و سلامت نظر آنها را جویا شدند. خانواده های این مناطق بر خلاف انتقاد خیلی ها، از طرح پزشک خانواده رضایت دارند، آنهایی که تا چند وقت پیش کوچکترین خدمات پزشکی را نمی توانستند دریافت کنند اکنون با مبلغی ناچیز ویزیت می شوند.

مرکز جامع سلامت احمدبن موسی (ع) در محله قلعه نو در حال خدمات رسانی پزشکی به مردم محروم است.

با کمترین هزینه ویزیت می شویم

در ورودی درمانگاه بانوی حدود ۴۰ سال کودک یک ساله خود را در آغوش گرفته و در انتظار فرارسیدن نوبت پزشک است، که موضوع پزشک خانواده را با او مطرح می کنم و در پاسخ به من کیف پولی خود را نشان داد و گفت: اینکه باید ۱۰۶۰ تومان برای ویزیت پرداخت کنم در مقایسه با مطب های دیگر بسیار خوب است.

وی تاکید کرد: نرخ ویزیت پرشک خانواده خوب است و شکر خدا از زمانیکه در این منطقه مرکز درمانی راه اندازی شده مشکلات کمتر شده است.

این بانوی خانه دار با اشاره به اینکه نرخ ها مناسب است و مشکلی در ساعت غیر اداری نیز نداریم، گفت: پس از ساعت ۱۴ که این مرکز تعطیل می شود به درمانگاه خصوصی که دارای پزشک خانواده است مراجعه می کنیم اما به هرحال دکتر داریم.

دهقان یادآور شد: تا زمانیکه این مرکز با تجهیزات کامل ساخته نشده بود ما مجبور بودیم به داخل شهر مراجعه کنیم که همین هم خرج ما را بیشتر می کرد.

سلامت به این منطقه آمده است

طبقه دوم این مرکز درمانی اتاق مشاور تغذیه قرار دارد که در این ساعت روز مراجعه کننده های فراوان دارد که مرد میانسالی در انتظار فراسیدن نوبت خود به خبرنگار مهر، گفت: هر طرحی خوبی و مشکلات خاص خود را دارد اما مردم این منطقه و دیگر محلات جنوبی از این طرح راضی هستند هرچند که شنیده ایم گروهی به دنبال برداشتن این طرح هستند.

کاظم بخشی زاده تاکید کرد: باید به این افراد گفت که اگر این طرح برداشته شود شما هزینه های ویزیت ۵۰ هزار تومانی ما را پرداخت می کنید، سال ها است که کسی به فکر مردم این منطقه نبود.

وی یادآور شد: کوچکترین بیماری در این محلات به یک مشکل بزرگ تبدیل می شد اما امروز با هزینه بسیار اندک می توانیم به پزشک مراجعه کنیم.

این ساکن منطقه جنوب شهر شیراز تصریح کرد: حقوق ماهیانه من حدود ۸۰۰ هزار تومان است که با داشتن ۳ فرزند و یک زن ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان هم اجاره خانه می دهم بنابر این موضوع سلامت برای ما فراموش شده بود.

اما در این میان دکتر سلیمان مزروعی فوق تخصص داخلی حاضر در یکی از درمانگاه های خصوصی این منطقه در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: اینکه امروز برخی از افراد بنابه دلایلی از پزشک خانواده ایراد می گیرند دلایل پزشکی و اجتماعی ندارد.

وی تصریح کرد: ویزیت و درمان با کمترین هزینه انجام می شود که هیچ طرحی نمی تواند جایگزین آن از لحاظ قیمت شود.

یکی دیگر از مراجعه کنندگان به مرکز به خبرنگار مهر گفت: تا قبل از پزشک خانواده اساسا دندانپزشکی برای ما وجود نداشت زیرا نه از لحاظ مخارج و نه از لحاظ دسترسی این امکان برای ما فراهم نبود اما اکنون در این منطقه محروم شهر ما با کمترین هزینه می توانیم خدمات مختلف پزشکی و دندانپزشکی دریافت کنیم.

این مراجعه کننده با بیان اینکه اینجا برای ما حکم چراغ بهداشت وسلامت را دارد که باعث شده مردم مناطق حاشیه شهر هم بتوانند از ان استفاده کنند.