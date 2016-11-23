مورچه ای که برای ساخت خانه اش قهوه می کارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، سوزان رنر یکی از گیاه شناسان دانشگاه لودویگ ماکسیملیان در مونیخ می گوید: این نخستین گونه از مورچه است که خانه خود را می سازد.

این گونه هفته های متوالی دانه های قهوه را می کارد هرچند که گیاه کاشته شده هیچ سودی برای او ندارد. اما حدود سه تا پنج ماه پس از کشت قهوه مورچه به خانه جدید خود یعنی همان قهوه کشت شده، کوچ می کند.

رنر در این باره اضافه می کند: این حشره دقیقا مانند یک کشاورز از محصول خود مراقبت می کند. تا جایی که ما متوجه شده ایم، آنها به طور غریزی عمل می کنند. جالب آنکه این مورچه ها دانه ای که می کارند را به طور کامل می شناسند.

گروه تحقیقاتی دانشگاه ماکسیملیان برای آزمایش این نظریه دانه های مختلف و همچنین برنج را در زمین پراکندند. اما مورچه ها فقط به دانه هایی علاقه نشان دادند که بعدا احتمال استفاده از آن به عنوان خانه وجود داشت.

مورچه ها برای اینکه مطمئن شوند خانه گیاهی شان همانطور که پیش بینی شده، ساخته می شود، به نوبت در مراحل کاشت دانه، بارورسازی و رشد از آن مراقبت می کنند.

همچنین آنها مکان خاصی برای کشت در نظر می گیرند. مورچه ها دانه های قهوه را روی درختان خاصی از جنگل می کارند تا به نور آفتاب نزدیکتر باشند. آنها همچنین حفره های بزرگی در گیاه ایجاد می کنند که محل اقامت مورچه ملکه است.

دانشمندان متوجه شده اند مورچه ها ۶ نوع مختلف قهوه را روی درختان جنگلی می کارند. درحقیقت این گونه از مورچه موجودی باستانی است و قدمت آن به اندازه عمر قهوه یعنی سه میلیون سال است.