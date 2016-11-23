آغاز نوسازی و بهسازی سیستم روشنایی پارک ها و میادین شهر شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مزبانی پور صبح امروز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل شهرداری شادگان، با بیان اینکه خدمت رسانی شهردای به هیچ وجه تعطیل بردار نیست اظهار کرد: مدیران و کارکنان شهرداری به طور شبانه روزی در تمام فصول سال با اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و خدمات شهری، خود را وقف مردم و توسعه و پیشرفت و آبادانی شهر کرده اند.

وی افزود: تعویض پایه چراغ های قدیمی و نصب پایه چراغ های زینتی و همچنین طرح اصلاح روشنایی و نصب چراغهای تلسکوپی و رنگی در پارک‌ها، میادین و بلوارهای سطح شهر شادگان شهر در حال اجرا است.

شهردار شادگان ادامه داد: در حال حاضر شهرداری شادگان اقدامات گسترده ای برای بهسازی و اصلاح سیستم روشنایی پارک ها و میادین های شهر آغاز کرده است.

مزبانی پور با اشاره به اینکه پارک‌ها و میادین شهر شادگان از لحاظ سیستم روشنایی دارای وضعیت مناسبی نبودند گفت: شهرداری شادگان با تشکیل کارگروه توسط واحد تاسیسات این شهرداری و به‌کارگیری نیرو، امکانات بهسازی و اصلاح روشنایی پارک‌ها و معابر این شهر با فرایندی مناسب در حال اجرا هستند.

وی اضافه کرد: طرح روشنایی معابر و بلوارهای سطح شهر علاوه بر اینکه هنگام شب جلوه مطلوبی به شهر می بخشد، موجبات آسایش و امنیت بیشتر شهروندان را نیز فراهم می کند.

شهردار شادگان، ارائه خدمات مطلوب رفاهی و حفظ آرامش و امنیت در شب برای شهروندان در فضاهای عمومی و پارک را از اهداف این طرح عنوان کرد.