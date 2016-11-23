۷۷۷ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان هستند

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه دانشجویان خانواده های نیازمند و تحت حمایت کمیته امداد با هدف تحصیل رایگان از کمک هزینه تحصیلی و شهریه بهره مند می شوند، ابراز داشت: کمیته امداد شاهرود با ۲۸۱ دانشجو و کمیته امداد سرخه با دو دانشجو به ترتیب بیشترین و کمترین دانشجویان تحت حمایت را دارند.

وی اظهار کرد: هم اکنون ۱۷۰ دانشجو در مقطع کاردانی، ۵۲۴ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۷۴ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، ۹ دانشجو در مقطع دکتری و ۱۷ دانشجو مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان نیز در حوزه های علمیه مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان همچنین یادآوری کرد: این نهاد از ۴۹۷ دانشجوی تحت حمایت غیربومی که اکنون در دانشگاه های استان مشغول به تحصیل هستند نیز حمایت می کند.

رضوی با تاکید بر اینکه این نهاد به منظور تحصیل رایگان دانشجویان نیازمند در آستانه هر نیم سال تحصیلی کمک هزینه تحصیلی و شهریه به آنان پرداخت می کند، افزود: پیش بینی می شود بیش از دو میلیارد ریال اعتبار در نیم سال دوم تحصیلی به تحصیل رایگان دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان اختصاص داده شود.

وی افزود: کمیته امداد به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های روزانه و دولتی، کمک هزینه تحصیلی و به دانشجویان مددجوی سایر دانشگاه های غیر دولتی، کمک هزینه تامین شهریه پرداخت می کند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) سمنان با تاکید بر اینکه این نهاد پیش از ورود دانشجویان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی؛ آنان را برای ورود به رشته های دارای بازار کار تشویق و راهنمایی می کند، تصریح کرد: محروم نشدن هیچ دانشجوی نیازمندی از تحصیل رایگان از اهداف اصلی کمیته امداد در پرداخت کمک هزینه های تحصیلی است.