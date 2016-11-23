پرتال کودک و نوجوان کانون پرورش آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور ‌بین‌الملل کانون، پرتال کودک و نوجوان با هدف ارایه‌ی محتوای مناسب و خدمات مورد نیاز کودکان و نوجوانانِ فارسی زبان در سراسر دنیا به نشانی www.koodak۲۴.ir راه‌اندازی شده است.

بر این اساس، معرفی همه محصولات و خدمات فرهنگی کانون، امکان ارایه محتوا و خدمات سایر نهادها و موسسه‌های مرتبط با حوزه‌ی کودک و نوجوان بخشی از فعالیت‌های این رسانه مجازی خواهد بود.

کتاب، قصه، شعر، کاردستی، بازی و سرگرمی، رسانه، اسباب‌بازی، اخبار، مقاله، بانک اطلاعاتی و اعلام برنامه بخش‌های مختلفی خواهد بود که کودکان و نوجوانان، والدین و مربیان و فعالان حوزه کودک و نوجوان (کارشناسان، هنرمندان، تولیدکنندگان، صنعت‌گران و...) می‌توانند از زیر مجموعه‌های‌ ارایه شده در آن‌ها بهره‌مند شوند.

معرفی تمامی کتاب‌های مناسب برای کودک و نوجوان به تفکیک موضوع و گروه سنی، معرفی بازی‌های بومی و سنتی و ارایه بازی‌های مناسب آنلاین و... در دستور کار این پرتال قرار گرفته است.

گروه ویدیو نیز یکی از خدمات ارایه شده در پرتال کودک است که در آن کاربران می‌توانند محتوا و آثار خود را با موضوع‌های مختلف مربوط به حوزه کودک و نوجوان همچون آموزش، سرگرمی، بازی، علوم، دینی و مذهبی، کارآفرینی و مهارت‌های زندگی، آموزش‌های درسی، محیط زیست، سبک زندگی، فیلم و انیمیشن، خانواده و... بارگذاری کنند.

از مزایای فنی این گروه می‌توان به قابلیت تنظیم خودکار کیفیت پخش فیلم با تعیین هوشمند سرعت اتصال کاربر به اینترنت اشاره کرد.

کانون به اعتبار نام و نشان این نهاد برای خانواده‌ها و اعتماد ایشان، سابقه و تجربیات کارشناسی ۵۰ ساله خود در حوزه‌ی کودک و نوجوان، عدم وجود پرتال‌های جامع و توانمند، داشتن اعضای کودک و نوجوان فعال در مراکز فرهنگی‌هنری کانون به عنوان کاربر فعال در پرتال، داشتن مربیان خلاق و توانمند و امکان مشارکت آن‌ها، مدیریت محتوا و خدمات این پرتال را از چندی پیش آغاز کرده و هم‌اکنون فعالیت این پرتال به صورت آزمایشی شروع شده است.