کرسی آموزشی مشاهیر در واحدهای دانشگاه آزاد ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران، دکتر محمدرضا شمساردکانی، مدیر توسعه امور بینالملل واحد پزشکی دانشگاه آزاد در جلسه شورای راهبردی توسعه بینالملل علوم پزشکی دانشگاه آزاد یادآور شد: آینده آموزش در دنیا به فعالیت در حوزه بینالمللی بستگی دارد. ما نیز در دانشگاه آزاد ناگزیر هستیم فعالیتهای بینالمللی را توسعه دهیم.
شمساردکانی افزود: علاوه بر تسهیل و گسترش جذب دانشجوی خارجی، باید بر تقویت روابط میان دانشگاهی مانند جذب استادان بینالمللی و برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت با همکاری دانشگاههای خارجی تمرکز داشته باشیم.
مدیر توسعه امور بینالملل در علوم پزشکی به موقعیت بسیار خوب دانشگاه جنوآ ایتالیا و برگزاری دورههای آموزشی مشترک با واحد دندانپزشکی تهران اشاره کرد و گفت: میتوان درباره راهاندازی دوره آموزشی مشترک رشته پرستاری با دانشگاه جنوآ و واحد پزشکی تهران وارد مذاکره شد.
وی افزود: ما باید به دنبال ایجاد مزیت نسبی باشیم. به عنوان مثال در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به نام مشاهیر و بزرگان هر شهر کرسی آموزشی تعریف شود که مختص به دانشجویان خارجی باشد و با تقبل هزینه آموزش و اسکان تعداد کمی از دانشجویان مستعد کشورهای همسایه، نخبگان را جذب کنیم و با ارائه خدمات آموزشی مناسب فرصت خوب تبلیغاتی برای دانشگاه ایجاد کنیم.
در ادامه این جلسه، فهرست پیشنهادی اقدامات برای تسهیل جذب دانشجوی خارجی ارائه شد.
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