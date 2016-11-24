  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ آذر ۱۳۹۵، ۰:۱۴

این جنگ فرماندهی بیشتری لازم دارد؛

برانکو می تواند سر حرف خود بایستد؟

برانکو می تواند سر حرف خود بایستد؟

برانکو در حالی اعلام کرده که دو بازیکنش را به حریف مستقیم خود نمی دهد که پیش از این هم برنامه های زیادی داشت برای نگه داشتن یا نپذیرفتن بازیکنان اما موفق نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه برانکو متوجه شد که نوراللهی و عالیشاه مورد نظر امیر قلعه نویی هستند و وقتی فهمید که این انتقال هم تراکتور سازی که نزدیک ترین رقیب پرسپولیس است را قدرتمند می کند و هم پرسپولیس را تضعیف، اعلام کرد که به هیچ وجه این دو بازیکن را از دست نخواهد داد.

در واقع این تصمیم درستی وسط یک جنگ سرد بود. برانکو می داند که تراکتورسازی به احتمال زیاد شانه به شانه پرسپولیس جلو خواهد آمد و حتی می تواند – بخوانید ممکن است – جام را از سرخ های پایتخت بگیرد اما پرسش اینجاست که حرف برانکو چقدر در رو دارد؟

پرسش این است که آیا تصمیم های این مربی آرام را می توان تصمیم هایی محکم  و بدون تردید در نظر گرفت؟ آمار این را نمی گوید.

طارمی
برانکو در مورد طارمی گفت او از این تیم رفته و جایی در پرسپولیس نخواهد داشت.

رضائیان
سرمربی پرسپولیس محکم ایستاده بود و می گفت رضائیان را نمی خواهد و با جانشین او تمرین کرده و اردو رفته و هماهنگ است.

 اوکراینی ها
 خیلی ها می گویند این دو بازیکن اوکراینی که دردسرهای زیادی درست کرده اند مد نظر برانکو نبوده اند.

مسلمان
سال گذشته محسن مسلمان تا دم درب باشگاه استقلال هم رفت چون برانکو او را نمی خواست.

نکته
برانکو مخالف جدایی طارمی و رضائیان هم بود اما این دو از پرسپولیس جدا شدند و باشگاه نتوانست آنها را نگه دارد تا اینکه پروسه بازگشت رقم خورد. در واقع برانکو و تصمیم هایش چندان جدی گرفته نمی شوند و در بسیاری موارد وتو می شوند. او حالا هم هر دو پارا در یک کفش کرده و نورالهی و عالیشاه را می خواهد اما باید دید خود این بازیکنان چه می خواهند و باشگاه برای نگه داشتن آنها تا کجا جلو می رود؟

کد مطلب 3831957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حرف منصفانه IR ۰۱:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      این موضوع جای پیگیری دارد چرا تراکتور را تیم سهمیه دار کردند؟ اصلا سهمیه در لیگی بنام حرفه ای جایگاه و معنایی دارد؟ پس تکلیف تیم های خصوصی چه میشود؟ پیشنهاد: بازیکنانی که زمان خدمتشان رسیده در تیم خود بازی کنند و ان تیم هزینه خدمتش را به نظام وظیفه بپردازد این منطقی ترین راه است؛ اینجوری امثال تراکتور نیز بی جهت قدرتمند نمیشوند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها