پارلمان، هسته اصلی دموکراسی است/ به شغل شما احترام می گذارم

به گزارش خبرنگار مهر، باروت پاخور رئیس جمهور اسلوونی که روز گذشته به تهران سفر کرده است، صبح امروز و پس از دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، به همراه وی دقایقی در صحن علنی مجلس حضور یافت.

این حضور غیر منتظره در صحن علنی بهارستان، برای نخستین بار صورت گرفت و رئیس جمهور اسلوونی برای دقایقی با حضور در جایگاه ناطقان به سخنرانی پرداخت.

باروت پاخور در سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: امروز افتخار بزرگی است که من به عنوان رئیس جمهور اسلوونی از این تریبون با شما صحبت می کنم.

وی افزود: من از دیروز سفری را به کشور زیبای شما داشته ام و ملاقات های خوبی را با مردم مهربان ایران داشته ام و هدف من نیز ایجاد بهترین روابط سیاسی و اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی است.

وی با ابراز امیدواری برای افتتاح سفارت جمهوری اسلوونی در ایران ادامه داد: دیروز ملاقات های بسیار خوبی با رهبران سیاسی ایران و نیز با رهبر معظم انقلاب داشتم و در طول این مذاکرات متوجه شدم که فضای تحرک خوبی میان دو کشور وجود دارد؛ من اعتقاد دارم بر اساس اعتماد متقابل می توان برای مصالح دو کشور اقدامات متعددی را اتخاذ کرد و این در جهت صلح و امنیت خواهد بود.

رئیس جمهوری اسلوونی خاطرنشان کرد: من برای سالهای نماینده و رئیس پارلمان اسلوونی بوده ام؛ پارلمان هسته اصلی دموکراسی در هر کشوری است و من به شغل شما احترام می گذارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.