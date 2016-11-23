  1. سیاست
  2. مجلس
۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

رئیس جمهور اسلوونی در صحن مجلس خطاب به نمایندگان؛

پارلمان، هسته اصلی دموکراسی است/ به شغل شما احترام می گذارم

پارلمان، هسته اصلی دموکراسی است/ به شغل شما احترام می گذارم

رئیس جمهور اسلوونی با بیان اینکه پارلمان هسته اصلی دموکراسی در هر کشور است، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: من به شغل شما احترام می گذارم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.

به گزارش خبرنگار مهر، باروت پاخور رئیس جمهور اسلوونی که روز گذشته به تهران سفر کرده است، صبح امروز و پس از دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، به همراه وی دقایقی در صحن علنی مجلس حضور یافت.

این حضور غیر منتظره در صحن علنی بهارستان، برای نخستین بار صورت گرفت و رئیس جمهور اسلوونی برای دقایقی با حضور در جایگاه ناطقان به سخنرانی پرداخت.

باروت پاخور در سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: امروز افتخار بزرگی است که من به عنوان رئیس جمهور اسلوونی از این تریبون با شما صحبت می کنم.

وی افزود: من از دیروز سفری را به کشور زیبای شما داشته ام و ملاقات های خوبی را با مردم مهربان ایران داشته ام و هدف من نیز ایجاد بهترین روابط سیاسی و اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی است.

وی با ابراز امیدواری برای افتتاح سفارت جمهوری اسلوونی در ایران ادامه داد: دیروز ملاقات های بسیار خوبی با رهبران سیاسی ایران و نیز با رهبر معظم انقلاب داشتم و در طول این مذاکرات متوجه شدم که فضای تحرک خوبی میان دو کشور وجود دارد؛ من اعتقاد دارم بر اساس اعتماد متقابل می توان برای مصالح دو کشور اقدامات متعددی را اتخاذ کرد و این در جهت صلح و امنیت خواهد بود.

رئیس جمهوری اسلوونی خاطرنشان کرد: من برای سالهای نماینده و رئیس پارلمان اسلوونی بوده ام؛ پارلمان هسته اصلی دموکراسی در هر کشوری است و من به شغل شما احترام می گذارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.

کد مطلب 3831958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها