به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی یزد، در این مراسم که با حضور احمد شیرزاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان، رقیه دوست فاطمیها، مدیرکل کتابخانههای عمومی یزد و جمعی از مسئولان شهرستان یزد در سالن اجتماعات دبیرستان ایرانشهر برگزار شد، از چند دهه تلاش دکتر جلال مجیبیان در عرصه پزشکی استان، به عنوان یکی از دانشآموختگان این دبیرستان تجلیل شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد در این آیین با تجلیل از مرحوم آذر یزدی نویسنده شهیر کودک و نوجوان ایران گفت: ایشان در زمانی که کتابهای مورد نیاز کودکان و نوجوانان کمتر موجود بود، با کوشش و زمانسنجی خود این نیاز را به خوبی رفع کرد .
رقیه دوست فاطمیها در دکتر مجیبیان دانشآموخته سالهای دور دبیرستان ایرانشهر و پزشک حاذق و فرهیخته یزدی نیز تجلیل کرد و از دانشآموزان خواست با کوشش در راه کسب علم و دانش و با مطالعه عمیق، زمینه رشد و تعالی خود را فراهم کنند .
جلال مجیبیان، پزشک شهیر یزدی و مؤسس بیمارستان دکتر مجیبیان یزد، سخنران بعدی این مراسم بود.
وی با اشاره به اهمیت مطالعه و کسب علم و دانش، حدیث معروف اطلبو العلم من المهد الی اللحد را یادآورشد و گفت: من دوران گهواره و کودکی خود را به یاد ندارم، ولی هماکنون که ۹۲ سال دارم، دست از علمآموزی نکشیدهام و روزانه دو ساعت مطالعه میکنم .
مجیبیان با ذکر خاطراتی از دوران ساخت دبیرستان ایرانشهر و ایام تحصیل خود در آن، از دانشآموزان و اولیای مدرسه خواست در حفظ و نگهداری این میراث ماندگار بکوشند و به ترقی و تعالی علمی و تربیتی خود همت گمارند.
مؤسس بیمارستان دکتر مجیبیان یزد از نوروزعلی پاشایی، فراش سالهای دور دبیرستان ایرانشهر یزد تجلیل کرد و گفت: کمتر کسی از این زحمتکشان یاد میکند و من امروز از این مرحوم که در آن زمان برای ما زحمت میکشید، یاد میکنم.
در پخش پایانی این برنامه همچنین از طرح مطالعاتی کتابخوانش ماه، ویژه دانشآموزان دبیرستان ایرانشهر رونمایی شد.
این مراسم به همت دبیرستان ایرانشهر و آموزش و پرورش ناحیه یک یزد برگزار شد.
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