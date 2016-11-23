موکب دزفول در چذابه روزانه پذیرای ۱۷ هزار زائر است

حجت الاسلام سید محمد علی قاضی دزفولی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال و با هدف پذیرایی و تأمین نیازهای زائرین اربعین، ویژه برنامه‌های مختلفی در شهرستان دزفول طراحی و به اجرا رسیده است.

وی افزود: یکی از این ویژه آئین ها، راه اندازی موکب مردمی و بزرگ شهرستان دزفول در مرز چذابه بوده که با همکاری بخش‌های مختلف شهری تجهیز و روزانه پذیرای بیش از ۱۷ هزار زائر اربعین بود.

امام جمعه دزفول عنوان کرد: در این موکب مردمی، روزانه بیش از ۶ هزار قرص نان در یک محیط بهداشتی طبخ و میان زائرین اربعین توزیع می شد ضمن اینکه به دلیل گسترده بودن محیط موکب درطول شبانه روز زائران زیادی برای استراحت وارد این موکب می شدند.

حجت الاسلام قاضی دزفولی بیان کرد: همچنین در تمام این روزها و به صورت روزانه بیش از چهار هزار وعده غذایی در سه نوبت صبحانه، ناهار، شام، میان زائران اربعین در موکب مردم دزفول طبخ و توزیع شده است.

وی افزود: طبخ روزانه بیش از هفت هزار میان وعده غذایی شامل آش، حلیم، میوه، حلوا، خرما و بسیاری میان وعده دیگر از دیگر خدمات موکب مردم دزفول در مرز چذابه بوده که هم زمان با آغاز سفر معنوی زائرین اربعین و بازگشت سفر آنان به سمت کشور در این موکب طبخ و توزیع می‌شود ضمن اینکه فعالیت موکب همچنان ادامه دارد.